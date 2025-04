Prefeito de cidade com 9 mil habitantes vai gastar R$ 6,4 milhões em combustível

A Prefeitura de Antonio João, município sul-mato-grossense com população estimada em cerca de 9 mil habitantes, homologou a contratação de uma empresa para fornecimento de combustíveis que pode chegar a R$ 6.458.732,64 ao longo de 12 meses.

A informação consta no resultado do Pregão Eletrônico nº 08/2025, publicado no Diário Oficial da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) desta 4ª feira (23.abril.25).

O processo licitatório teve como objeto o registro de preços para aquisição futura e eventual de gasolina, diesel S500 e S10, óleo dois tempos e ARLA 32, destinados ao abastecimento da frota das secretarias municipais de Saúde, Assistência Social, Desenvolvimento Econômico e Obras e Serviços Urbanos.

A empresa Auto Posto Paloma Ltda. foi declarada vencedora da licitação e será a responsável pelo fornecimento dos combustíveis conforme a demanda do município.

O contrato foi homologado pelo prefeito Agnaldo Marcelo da Silva Oliveira, o Marcelo Pé, e terá vigência de um ano. Segundo o edital, o montante só será utilizado conforme a necessidade das secretarias envolvidas.