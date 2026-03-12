Presidente Lula vem a Campo Grande na COP15

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva virá à capital sul-mato-grossense para a 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre Espécies Migratórias (CMS COP15).

A conferência, que ocorrerá entre os dias 23 e 29 de março de 2026, colocará o Pantanal no centro do debate global sobre a conservação da fauna silvestre e a proteção de habitats.

A expectativa inicial é que o chefe do estado brasileiro deve comparecer na abertura oficial da CMS COP.

Apesar da forte expectativa, a Assessoria Presidencial informou à reportagem do MS Notícias que, até o momento, não há definição oficial sobre a participação do chefe do Executivo na agenda.

"Os compromissos do presidente, quando confirmados, são divulgados nos canais oficiais com a antecedência necessária para o credenciamento e a cobertura da imprensa", esclareceu a assessoria em nota.

A ausência de uma confirmação imediata é um procedimento padrão em visitas presidenciais, especialmente em um cenário de instabilidade global. A agenda de um Chefe de Estado é composta por "pré-agendas" que podem ser alteradas de última hora por questões de segurança ou prioridades diplomáticas urgentes.