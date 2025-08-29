PT-MS empossa Vander Loubet e filia Fábio Trad neste sábado, na Capital

O Encontro Estadual do Partido dos Trabalhadores em Mato Grosso do Sul, marcado para este sábado (30.ago.25), não representa apenas uma formalidade institucional para a legenda, mas sim um movimento estratégico de fortalecimento que pode alterar significativamente o tabuleiro político local. A posse do deputado federal Vander Loubet na presidência do Diretório Estadual reafirma a continuidade histórica do partido, mas é a filiação do ex-deputado federal Fábio Trad que deve turbinar o PT-MS, devolvendo à legenda força decisiva para as próximas disputas eleitorais.

Fábio Trad é um político com capacidade ímpar de transitar entre os espectros ideológicos da direita, centro e esquerda, característica rara no atual cenário polarizado. Essa versatilidade lhe confere um eleitorado diverso e um capital político robusto, que pode alavancar o PT para cargos executivos relevantes, sobretudo na capital, onde o partido busca retomar protagonismo após anos de retração.

A chegada de Trad representa uma potencial recomposição do partido no centro do debate político e eleitoral, ampliando sua base de apoio e sua capacidade de articulação.

Além do aspecto eleitoral, a filiação de Fábio tem implicações estratégicas para a resistência do PT frente aos ataques da extrema direita no estado. Mato Grosso do Sul vive um momento de fragilidade e divisão nesse campo político, especialmente após a chegada do ex-governador Reinaldo Azambuja, ex-tucano, que se tornou um dos principais atores desse segmento após a "morte do partido" que antes o sustentava. Em meio a essa dispersão, a presença de um quadro como Trad fortalece a oposição progressista e amplia a capacidade do PT de consolidar uma frente sólida contra os discursos e ações extremistas.

Também é importante observar que dops partidos antigos, o PT é um dos únicos que com o tempo não se transformou numa outra coisa, à exemplo do PSDB que agora virou PL.

Essa movimentação do PT-MS reflete também uma estratégia mais ampla do partido de renovar suas lideranças e articular um projeto político que dialogue com os anseios populares, ampliando sua relevância em um estado que tem sido palco de disputas acirradas e fragmentadas. A aprovação da tese “MS Popular e Democrático”, que deve guiar o partido nos próximos anos, reforça essa intenção de construir um projeto político que mescle representatividade social e eficiência administrativa.

O evento, que reúne mais de 250 delegados de todo o estado, marca um momento de renovação e fortalecimento para a legenda no cenário político local.

O Encontro Estadual do PT-MS, com a posse da nova direção e a entrada de novas lideranças, como Fábio Trad, evidencia uma legenda que se reposiciona e vai disputar com mais força e amplitude o protagonismo político no Mato Grosso do Sul.

O PT, historicamente uma das principais forças no estado, busca, portanto, uma reestruturação que lhe permita não apenas resistir às adversidades, mas retomar e ampliar seu papel nas decisões políticas regionais.

O evento contará ainda com uma entrevista coletiva, marcada para as 8h30, onde lideranças do PT-MS e o ex-deputado Fábio Trad apresentarão a filiação e as diretrizes que guiarão o partido a partir deste encontro.

SERVIÇO

Encontro Estadual do PT-MS – “MS Popular e Democrático”;

Data: 30 de agosto de 2025 (sábado);

Local: Auditório da Fetems – Rua 26 de agosto, 2.315, Campo Grande/MS;

8h30 – Coletiva de imprensa com lideranças do PT-MS e filiação de Fábio Trad;

9h – Abertura oficial e posse do novo Diretório Estadual.