PT-MS repudia jornalista e aponta viés político em ataques a Fábio Trad

A divulgação de uma nota de repúdio pelo Diretório Estadual do PT de Mato Grosso do Sul elevou a temperatura nos bastidores da política estadual neste fim de semana. A íntegra.

O partido saiu em defesa de Fábio Trad, atual gerente de Controle de Integridade da Embratur (o cargo, nº 89), após um vídeo divulgado pelo jornalista Otávio Neto.

No vídeo, Neto sustentou que Fábio Trad, que é funcionário da Embratur desde 2023 — início do governo Lula III —, estaria recebendo R$ 25 mil por mês, nas palavras do jornalista, para “trabalhar do sofá de casa”, como se o serviço remoto fosse menos valoroso do que o presencial. Neto acusou Fábio de usar seu tempo para gravar vídeos dos feitos positivos de Lula e chamou o advogado de “blogueiro político”, visto que Fábio tem 159 mil seguidores no Instagram e milhares de curtidas e comentários em seus vídeos.

Para inflar o dado e criar uma espécie de peça sensacionalista com sintomas de fake news, Neto somou o que seriam três anos de remuneração salarial de Fábio para dizer que o ex-deputado já “embolsou mais de R$ 1 milhão” do governo Lula.

O jornalista Otávio Neto ataca Fábio Trad. Imagem: Print de tela

Diante do faturamento salarial, Neto contestou o desejo de Fábio de ser candidato ao governo estadual. Tudo isso é dito por Otávio Neto em tom sarcástico e parcial.

O PT classificou o conteúdo divulgado por Otávio Neto como desinformação e afirmou que o material distorce fatos sobre a atuação de Trad. A sigla defendeu que o debate público deve ser pautado pela ética e pela verdade.

ALIANÇAS DE OTÁVIO NETO

O embate vai além de uma simples discordância editorial e reflete a antecipação do cenário eleitoral no estado, que será marcada por ataques, em sua grande maioria, com meias verdades.

Quem conhece o cenário sul-mato-grossense nota que o conflito tem suas raízes na preferência política. Otávio Neto é conhecido por posicionamentos favoráveis ao palanque pepista em MS. Ele também é favorável a políticos de extrema direita, mas, como se vende como “consultor político”, acaba jogando nos dois lados: às vezes ataca a direita e, por vezes, a esquerda. A estratégia é ficar no muro.

Entretanto, o comunicador parece tender a um lado específico, pois mantém proximidade com grupos de oposição ao Partido dos Trabalhadores e, especificamente, àqueles contrários à articulação de uma possível candidatura de Fábio Trad.

Nos comentários da publicação do PT-MS, apoiadores já tratam Trad como pré-candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul, o que coloca o ex-deputado em rota de colisão direta com a extrema direita e com aliados da atual administração municipal e estadual.

Na publicação do PT-MS, o jornalista Otávio Neto defendeu sua publicação. Em resposta aos críticos na própria postagem, ele desafiou: “Apontem onde tem distorção”, negando que seu trabalho seja “plantar dúvidas”.

O QUE DIZ A EMBRATUR

A Embratur, citada como oferecedora de privilégio ao ex-deputado, afirmou que Fábio Trad cumpre suas funções com regularidade e transparência reconhecida.

Por meio de nota oficial (a íntegra ), a Embratur disse que “as regras de teletrabalho da Agência são baseadas na CLT e estão previstas na Resolução DIREX nº 37/2023”. Portanto, o conteúdo de Otávio Neto é falso, pois não observa os dispositivos da legislação trabalhista adotados pela agência.

A Embratur destacou ainda que “desde 2023, a gerência liderada por Trad apresenta resultados sólidos, com aprimoramento e estruturação dos canais de transparência e integridade, bem como na realização proativa de auditorias internas que promovem o melhoramento contínuo da governança da Embratur”.

Conforme a Agência, o trabalho de Fábio pode ser notado com clareza ao se observar os dados: “O Brasil viveu, em 2025, seu melhor momento em relação ao turismo internacional, com recordes históricos. Em 12 meses, 9,3 milhões de turistas internacionais estiveram em nossos destinos — aumento de 37,1% em relação ao então recorde atingido em 2024 —, gerando emprego e renda para o povo brasileiro. O valor deixado pelos turistas internacionais também superou os anos anteriores. De janeiro a novembro, foram injetados na economia do país mais de US$ 7,17 bilhões, valor 8,41% maior que o registrado no mesmo período de 2024. Esses resultados foram alcançados também devido ao aprimoramento institucional e de governança da Embratur, tornando os investimentos mais inteligentes e assertivos. A atuação da Gerência de Auditoria e Controle, liderada por Fábio Trad, é central na execução dessa estratégia”, completou.

Procurado, o ex-deputado ressaltou que a nota da Embratur é a síntese de tudo o que ele poderia dizer acerca do assunto.