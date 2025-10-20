MS Notícias

20 de outubro de 2025
ELEIÇÕES 2026

Republicanos quer disputar Senado com Beto, Dagoberto e até dona de 'puteiro'

Sigla liderada por pastor quer reutilizar influência da vereadora mais votada da grande Dourados

Partido de base evangélica aposta em candidatura de dona de puteiro de Dourados. Fotos: ReproduçãoPartido de base evangélica aposta em candidatura de dona de puteiro de Dourados. Fotos: Reprodução
O Republicanos avança para integrar oficialmente o grupo governista nas eleições de 2026 em Mato Grosso do Sul. A sigla, que tem ampliado sua base e atraído novos nomes, pode abrigar figuras como o deputado federal Beto Pereira (PSDB), o ex-deputado Capitão Contar (PRTB) e até a vereadora Isa Marcondes — conhecida como "Cavala", proprietária do bordel mais conhecido de Dourados (MS). 

Vamos lembrar que o Republicanos se vende como um partido com base evangélica, presidida a nível estadual pelo pastor e deputado Antônio Vaz, que já afirmou que a meta do partido para 2026 é ambiciosa: eleger três deputados estaduais, dois federais e um senador.

O nome de Cavala compor uma lista de possíveis candidatos à Senado, Assembleia pelo Republicanos é no mínimo irônico, visto que o partido é detentor de um eleitorado fiel à Igreja Universal, mas não é surpresa.

Cavala foi eleita no Republicanos, que naquele ano praticamente abandonou sua ideologia composta por discursos de valores tradicionais.

Mas a dona do bordel deu frutos, trazendo ao partido 2.992 votos, que a levou a ser a vereadora mais votada nas últimas eleições.

Então, a estratégia do partido mira resultados e não observa suas narrativas conservadoras.

Com bom tempo de TV, estrutura e recursos de campanha, o Republicanos vai se consolidando como opção viável para pré-candidatos sem espaço no PP e no PL, que compõem o núcleo duro da aliança liderada pelo ex-governador Reinaldo Azambuja (PL).

Beto Pereira já iniciou conversas com o diretório nacional do Republicanos e articula a formação de uma chapa competitiva. Ele pode levar consigo o colega de bancada Dagoberto Nogueira (PSDB), em um movimento que ampliaria o peso da sigla no cenário estadual.

O ex-deputado Capitão Contar, que ganhou projeção como candidato ao governo em 2022 com um discurso de combate à corrupção, também foi convidado a disputar o Senado pelo Republicanos e demonstrou interesse.

Apesar do desejo de Reinaldo de limitar a coligação a três partidos, o avanço do Republicanos e do MDB na montagem de chapas para deputado torna difícil excluir qualquer uma das legendas. O PSDB, embora enfraquecido, ainda exerce influência por meio de seus vereadores, que pressionam por espaço e não podem mudar de partido antes de 2028.

