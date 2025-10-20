Republicanos quer disputar Senado com Beto, Dagoberto e até dona de 'puteiro'

O Republicanos avança para integrar oficialmente o grupo governista nas eleições de 2026 em Mato Grosso do Sul. A sigla, que tem ampliado sua base e atraído novos nomes, pode abrigar figuras como o deputado federal Beto Pereira (PSDB), o ex-deputado Capitão Contar (PRTB) e até a vereadora Isa Marcondes — conhecida como "Cavala", proprietária do bordel mais conhecido de Dourados (MS).

Vamos lembrar que o Republicanos se vende como um partido com base evangélica, presidida a nível estadual pelo pastor e deputado Antônio Vaz, que já afirmou que a meta do partido para 2026 é ambiciosa: eleger três deputados estaduais, dois federais e um senador.

O nome de Cavala compor uma lista de possíveis candidatos à Senado, Assembleia pelo Republicanos é no mínimo irônico, visto que o partido é detentor de um eleitorado fiel à Igreja Universal, mas não é surpresa.

Cavala foi eleita no Republicanos, que naquele ano praticamente abandonou sua ideologia composta por discursos de valores tradicionais.

Mas a dona do bordel deu frutos, trazendo ao partido 2.992 votos, que a levou a ser a vereadora mais votada nas últimas eleições.

Então, a estratégia do partido mira resultados e não observa suas narrativas conservadoras.

Com bom tempo de TV, estrutura e recursos de campanha, o Republicanos vai se consolidando como opção viável para pré-candidatos sem espaço no PP e no PL, que compõem o núcleo duro da aliança liderada pelo ex-governador Reinaldo Azambuja (PL).

Beto Pereira já iniciou conversas com o diretório nacional do Republicanos e articula a formação de uma chapa competitiva. Ele pode levar consigo o colega de bancada Dagoberto Nogueira (PSDB), em um movimento que ampliaria o peso da sigla no cenário estadual.

O ex-deputado Capitão Contar, que ganhou projeção como candidato ao governo em 2022 com um discurso de combate à corrupção, também foi convidado a disputar o Senado pelo Republicanos e demonstrou interesse.

Apesar do desejo de Reinaldo de limitar a coligação a três partidos, o avanço do Republicanos e do MDB na montagem de chapas para deputado torna difícil excluir qualquer uma das legendas. O PSDB, embora enfraquecido, ainda exerce influência por meio de seus vereadores, que pressionam por espaço e não podem mudar de partido antes de 2028.