Riedel reforça parceria com vereadores durante posse da nova diretoria da UCVMS

O governador Eduardo Riedel participou nesta sexta-feira (23) da posse da nova diretoria da UCVMS.

A cerimônia foi realizada no auditório da UEMS, em Campo Grande, como parte do Congresso Estadual das Câmaras.

Na ocasião, Riedel reafirmou o compromisso com os 79 municípios e com os legisladores municipais. “Ao longo do tempo construímos um Estado extremamente sólido [...] Assim construímos um modelo que leva benefícios diretos à população”, afirmou.

Posse da nova diretoria UCVMS. Foto: Alvaro Rezende

O governador destacou o papel dos vereadores como representantes que conhecem as prioridades locais.

Riedel também citou o programa MS Ativo, que está ouvindo prefeitos e vereadores de todas as cidades. “Já ouvimos mais de 15 municípios e vamos continuar até o fim de junho”, disse, ao destacar ações como pavimentação e saneamento.

Durante a solenidade, o vereador Daniel Júnior, de Dourados, assumiu a presidência da UCVMS.

Como vice-presidentes, tomaram posse Coringa (Campo Grande) e Leandro Guimarães Caramalac da Costa (Terenos).

Daniel Júnior destacou o protagonismo dos vereadores e o papel da entidade no fortalecimento municipalista. “Vamos trazer nestes quatro anos a importância que os vereadores têm. [...] A UCVMS deve ser grande para superar seus desafios”, declarou.

Representando os prefeitos, Henrique Budke (Terenos) reforçou a necessidade de união entre os poderes locais. “Os vereadores conhecem a realidade do município, e se tiver a reunião serão mais fortes”, pontuou.

O evento integrou a programação do Congresso Estadual da UCVMS, iniciado na 4ª feira (21.mai.25).

A agenda incluiu palestras, debates e troca de experiências entre os parlamentares dos 79 municípios.