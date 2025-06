Sidrolândia receberá R$ 40 milhões em obras estruturantes

Sidrolândia, município localizado na região central de Mato Grosso do Sul, será contemplado com aproximadamente R$ 40 milhões em investimentos públicos nos próximos dois anos. Os recursos integram o Programa MS Ativo Municipalismo, coordenado pelo Governo do Estado, e foram definidos por meio de articulações políticas com participação direta do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro (PP).

O anúncio foi feito em reunião realizada no último dia 18 de junho, na sede do Executivo estadual, com a presença do governador Eduardo Riedel, do prefeito Rodrigo Basso, da senadora Tereza Cristina, de parlamentares federais e estaduais, vereadores e secretários municipais.

OBRAS E EIXOS ESTRATÉGICOS

O pacote de investimentos contempla três frentes principais: mobilidade urbana, logística e prevenção de alagamentos. Um dos principais projetos é o prolongamento da Avenida Antero Lemes até a Avenida das Flores, facilitando o acesso ao Parque de Exposições. A obra será integrada à implantação do primeiro trecho do anel viário municipal, ligando a MS-162 (acesso a Maracaju) ao Frigorífico Balbinos.

Essas duas obras somam R$ 23,5 milhões — sendo R$ 5 milhões de contrapartida da Prefeitura — e buscam reorganizar o tráfego, desafogar a região central e criar condições para expansão do setor agroindustrial local. “Essas intervenções estruturam o presente e preparam a cidade para o futuro. O anel viário tira o tráfego pesado do centro e impulsiona o desenvolvimento urbano e econômico”, afirmou o deputado Gerson Claro durante o encontro.

AERÓDROMO E INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

Outro destaque é a construção da pista de pouso do futuro aeródromo municipal, com investimento de R$ 15 milhões do Governo do Estado. A Prefeitura se comprometeu a ceder o terreno necessário à obra, que tem como objetivo integrar Sidrolândia à futura Rota Bioceânica, corredor internacional de exportações que ligará o Brasil ao Oceano Pacífico via Paraguai, Argentina e Chile. A nova infraestrutura aérea deverá ampliar a atratividade logística do município e diversificar os modais de transporte.

INVESTIMENTOS COMPLEMENTARES

Além das obras estruturantes, estão previstos R$ 2,5 milhões em intervenções de drenagem urbana, especialmente em áreas suscetíveis a alagamentos. Esses recursos virão de emendas parlamentares da bancada federal de Mato Grosso do Sul. A senadora Tereza Cristina também anunciou apoio para reforçar o parque de máquinas da Secretaria Municipal de Obras, destinando emendas voltadas à renovação de equipamentos.

VALORIZAÇÃO DO MUNICIPALISMO

Ao final da reunião, o presidente da Assembleia Legislativa destacou a importância do programa como vetor de fortalecimento institucional dos municípios. “O governador Eduardo Riedel tem adotado uma política de atenção equitativa a todos os 79 municípios, sem distinção político-partidária. Isso reflete um novo momento de valorização do municipalismo em Mato Grosso do Sul”, avaliou Gerson Claro.

O prefeito Rodrigo Basso também enfatizou o papel da articulação política para viabilizar os investimentos. “A atuação do deputado Gerson tem sido essencial. Ele tem se posicionado com firmeza junto ao Governo do Estado para atender as principais demandas da nossa cidade”, declarou.

Com os recursos assegurados, Sidrolândia dá início a um novo ciclo de investimentos públicos, com foco na reestruturação urbana, na ampliação da logística regional e na adaptação a desafios ambientais e econômicos.