Simone Tebet anuncia pré-candidatura ao Senado por SP

A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB-MS), anunciou nesta 5ª feira (12.mar.26) que pretende disputar uma vaga no Senado Federal por São Paulo nas eleições de 2026. O anúncio foi feito durante o Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento, em Campo Grande (MS).

Tebet informou que sua saída do governo deve ocorrer até o final de março, embora ainda não haja uma data oficial para a entrega do cargo. A decisão está relacionada à preparação para a campanha eleitoral.

Sobre a escolha de São Paulo, a ministra destacou vínculos pessoais e políticos com o estado, onde concluiu o mestrado e teve projeção na carreira. Ela afirmou que pretende disputar a eleição de maneira tranquila, considerando o processo importante para o país.

A possibilidade de concorrer ao Senado foi discutida com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Tebet ainda não definiu se deixará o MDB para se filiar ao PSB, partido de Alckmin.

Segundo a ministra, a ideia de disputar o Senado vem sendo avaliada há meses, estimulada por aliados que enxergam um novo papel político para ela. Tebet citou São Paulo como o estado onde recebeu mais votos na eleição presidencial de 2022.

O tema foi inicialmente tratado com Lula em uma viagem ao Panamá, no fim de janeiro, e formalizado em 3 de fevereiro, após conversas também com Alckmin. A decisão final envolveu discussão com a família.

Tebet explicou que precisava do apoio da mãe antes de assumir a candidatura, conciliando expectativa familiar com compromisso político. Ela afirmou que decidiu seguir com a missão após conversar com os familiares.

Nascida em Três Lagoas (MS), Tebet é filha do político Ramez Tebet, que foi governador, senador e ministro. Mestre em Direito do Estado, é filiada ao MDB desde os anos 1990 e iniciou a carreira como deputada estadual.

Ela foi a primeira mulher eleita prefeita de Três Lagoas, em 2004, e reeleita em 2008. Em 2011, assumiu o cargo de vice-governadora de Mato Grosso do Sul, acumulando a Secretaria de Governo.

Eleita senadora pelo MS em 2014, Tebet ganhou destaque nacional no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, votando a favor do afastamento. Em 2019, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo.

Nas eleições de 2022, concorreu à Presidência pelo MDB e terminou em terceiro lugar, com cerca de 4,9 milhões de votos. No segundo turno, declarou apoio a Lula, contribuindo para a formação da coalizão que levou o petista à vitória.

Após a eleição, participou da equipe de transição do governo na área de desenvolvimento social e, em dezembro de 2022, assumiu o cargo de ministra do Planejamento, função que ocupa atualmente.