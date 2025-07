STF manda bloquear R$ 85,7 milhões em emendas suspeitas

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou o bloqueio de R$ 85,7 milhões em contas bancárias de investigados na quinta fase da Operação Overclean, deflagrada nesta 5ª feira (17.jul.25) pela Polícia Federal (PF).

Além do bloqueio, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em cidades da Bahia, Pernambuco e no Distrito Federal. A ação envolve a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Receita Federal.

O objetivo é desarticular um esquema criminoso acusado de fraudar licitações, desviar verbas públicas de emendas parlamentares, pagar propinas e lavar dinheiro.

Entre os alvos estão políticos e parentes de figuras públicas ligadas ao campo político de centro, direita e extrema direita. Um dos principais nomes é o deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil–BA), do campo conservador aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro e protegido do presidente da Câmara, Arthur Lira. Familiares dele estão entre os investigados.

O prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, e o vereador Francisco Nascimento, primo do deputado, são citados. Francisco chegou a ser preso em dezembro de 2024, na primeira fase da operação, após tentar se livrar de R$ 200 mil em espécie jogando o valor pela janela.

Outro investigado é Marcelo Moreira, que presidiu a Codevasf até o mês passado. A estatal tem sido apontada em diversas denúncias por envolvimento com irregularidades em contratos e repasses via emendas parlamentares.

As acusações incluem corrupção ativa e passiva, organização criminosa, peculato, fraudes em licitações e contratos administrativos, além de tentativa de obstrução das investigações.

As investigações apontam para o uso político de emendas parlamentares destinadas a municípios do interior, com forte influência de grupos ligados à direita no Congresso.