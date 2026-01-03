MS Notícias

03 de janeiro de 2026
'FAZEDOR DE GUERRAS'

AO VIVO: Após invasão, Trump anuncia que vai administrar Venezuela

Trump sempre quis tomar a Venezuela para explorar comercialmente o país

Donald Trump sequestra o governo da Venezuela para os EUA. Foto: Print de transmissão ao vivoDonald Trump sequestra o governo da Venezuela para os EUA. Foto: Print de transmissão ao vivo
O presidente norte-americano Donald Trump afirmou hoje (3.jan.26) que seu governo vai "administrar" a Venezuela de forma interina após forças dos EUA invadirem o país e capturarem o presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

"Nós vamos administrar o país até o momento em que pudermos, temos certeza de que haverá uma transição adequada, justa e legal. Queremos liberdade e justiça para o grande povo da Venezuela", declarou Trump em pronunciamento para detalhar a operação de captura de Maduro.

Assista ao pronunciamento ao vivo de Trump:

Como mostramos mais cedo aqui no MS Notícias, Trump invadiu o paós e além de Maduro, sequestrou a primeira-dama Cilia Flores de Maduro.  

Trump sempre quis tomar a Venezuela para explorar comercialmente o país, instalando nele indústrias dos EUA, além de sugar a baixo custo o petróleo venezuelano.  

