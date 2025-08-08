"Vamos separar o joio do trigo", diz Camila Jara após ruptura com PSDB

"Eu acho que é importante frisar: com esse posicionamento do PT em se retirar do governo, nós iremos dizer, como se diz na língua popular, nós iremos separar o joio do trigo", disse a deputada federal Camila Jara (PT-MS) durante a coletiva à imprensa na tarde desta 6ª feira (8.ago.2025), após ser anunciada a saída do PT do governo de Eduardo Riedel (PSDB).

Para Camila, a medida abre espaço para a sociedade avaliar com clareza o papel de cada esfera de poder. “Até o momento, a bancada federal e a bancada estadual têm feito anúncios em conjunto com o governo, tanto municipal quanto estadual, das obras que o Governo Federal está realizando no estado, e a gente está sendo muito parceiro", apontou.

Com o PT passando a ser o oposição ao governo tucano, a parlamentar acredita que agora será possível evidenciar as entregas de fato realizadas. “A gente vai mostrar para a população quem realmente faz, quem realmente executa na área da moradia, quem realmente executa na hora de garantir que as crianças permaneçam dentro da escola, quem realmente age para estruturar a agricultura familiar", disse.

Sem apoio do PT, Camila disse que desafia à base do governador — agora extrema direta — o ajudar nas entregas: “A gente vai mostrar quais são as entregas do Partido dos Trabalhadores — e eles vão ter que se esforçar para mostrar quais são as entregas que o governo estadual conseguiu fazer sozinho, sem a parceria do governo Lula. E aí eu lanço o desafio: já que eles estão tão alinhados aos projetos do bolsonarismo, que eles então consigam mostrar para a população o que o governo Bolsonaro entregou para a população do Mato Grosso do Sul, quando o Reinaldo era governador", concluiu a deputada.