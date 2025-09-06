Saiba como solicitar botijões gratuitos do Programa Gás do Povo

O governo do presidente Lula (PT) lançou na 5ª feira (4.set.25) o programa Gás do Povo.
A proposta garante botijões de gás gratuitos para famílias de baixa renda em todo o país.
A estimativa é atender cerca de 15,5 milhões de lares em situação de vulnerabilidade social.
No Centro-Oeste anotamos aqui no MS Notícias, que 889 mil famílias podem acessar o programa.
A nova política pública substitui o antigo Vale Gás, que repassava dinheiro ao beneficiário.
Agora, o botijão será retirado diretamente em pontos credenciados, sem intermediação financeira.
Segundo o governo, a mudança visa maior controle, transparência e eficiência no uso dos recursos.
QUEM PODE RECEBER?
Terão direito ao benefício famílias registradas no Cadastro Único (CadÚnico).
A renda mensal por pessoa deve ser de até R$ 759, equivalente a meio salário mínimo.
Famílias que já recebem o Bolsa Família terão prioridade no novo programa.
RETIRADA DOS BOTIJÕES
Os beneficiários buscarão o botijão gratuitamente em revendas cadastradas mais próximas de casa.
Não haverá pagamento em dinheiro nem reembolso; a transação será totalmente eletrônica.
O controle será feito por meio de validação digital na hora da retirada.
VALIDAÇÃO
Quatro modelos estão em fase final de desenvolvimento para autorizar a retirada:
-
Aplicativo Vale Digital
-
Cartão específico do programa
-
QR Code vinculado ao Bolsa Família
-
Cartão do Bolsa Família
A autorização será emitida em nome do responsável familiar no CadÚnico.
QUANDO COMEÇA?
O governo prevê o início da distribuição dos botijões para novembro de 2025.
A transição será gradual e deve substituir totalmente o antigo modelo em dinheiro ao longo do próximo ano.
QUANTOS BOTIJÕES SERÃO LIBERADOS
O número de botijões vai variar conforme o tamanho da família.
Famílias com 2 pessoas terão direito a até 3 botijões por ano.
Famílias com 3 membros poderão receber até 4 botijões anualmente.
Famílias com 4 ou mais integrantes receberão até 6 botijões por ano.
Cada vale eletrônico terá validade de quatro meses.
REVENDEDORES
As revendedoras interessadas precisarão se cadastrar voluntariamente junto à Caixa Econômica Federal.
Elas devem seguir regras de padronização visual e operar com o sistema eletrônico do programa.
PONTOS DE RETIRADAS AUTORIZADOS
As revendas participantes terão sinalização padronizada, visível em seus estabelecimentos.
A identidade visual estará presente também nos veículos, botijões e materiais informativos.
Além disso, o aplicativo dos beneficiários mostrará a localização das revendas credenciadas.
O Gás do Povo pretende garantir o direito essencial ao gás de cozinha, com foco na população mais vulnerável.