Saiba como solicitar botijões gratuitos do Programa Gás do Povo

O governo do presidente Lula (PT) lançou na 5ª feira (4.set.25) o programa Gás do Povo.

A proposta garante botijões de gás gratuitos para famílias de baixa renda em todo o país.

A estimativa é atender cerca de 15,5 milhões de lares em situação de vulnerabilidade social.

No Centro-Oeste anotamos aqui no MS Notícias, que 889 mil famílias podem acessar o programa.

A nova política pública substitui o antigo Vale Gás, que repassava dinheiro ao beneficiário.

Agora, o botijão será retirado diretamente em pontos credenciados, sem intermediação financeira.

Segundo o governo, a mudança visa maior controle, transparência e eficiência no uso dos recursos.

QUEM PODE RECEBER?

Terão direito ao benefício famílias registradas no Cadastro Único (CadÚnico).

A renda mensal por pessoa deve ser de até R$ 759, equivalente a meio salário mínimo.

Famílias que já recebem o Bolsa Família terão prioridade no novo programa.

RETIRADA DOS BOTIJÕES

Os beneficiários buscarão o botijão gratuitamente em revendas cadastradas mais próximas de casa.

Não haverá pagamento em dinheiro nem reembolso; a transação será totalmente eletrônica.

O controle será feito por meio de validação digital na hora da retirada.

VALIDAÇÃO

Quatro modelos estão em fase final de desenvolvimento para autorizar a retirada:

Aplicativo Vale Digital

Cartão específico do programa

QR Code vinculado ao Bolsa Família

Cartão do Bolsa Família

A autorização será emitida em nome do responsável familiar no CadÚnico.

QUANDO COMEÇA?

O governo prevê o início da distribuição dos botijões para novembro de 2025.

A transição será gradual e deve substituir totalmente o antigo modelo em dinheiro ao longo do próximo ano.

QUANTOS BOTIJÕES SERÃO LIBERADOS

O número de botijões vai variar conforme o tamanho da família.

Famílias com 2 pessoas terão direito a até 3 botijões por ano.

Famílias com 3 membros poderão receber até 4 botijões anualmente.

Famílias com 4 ou mais integrantes receberão até 6 botijões por ano.

Cada vale eletrônico terá validade de quatro meses.

REVENDEDORES

As revendedoras interessadas precisarão se cadastrar voluntariamente junto à Caixa Econômica Federal.

Elas devem seguir regras de padronização visual e operar com o sistema eletrônico do programa.

PONTOS DE RETIRADAS AUTORIZADOS

As revendas participantes terão sinalização padronizada, visível em seus estabelecimentos.

A identidade visual estará presente também nos veículos, botijões e materiais informativos.

Além disso, o aplicativo dos beneficiários mostrará a localização das revendas credenciadas.

O Gás do Povo pretende garantir o direito essencial ao gás de cozinha, com foco na população mais vulnerável.