06 de setembro de 2025
POLÍTICA PÚBLICA

Saiba como solicitar botijões gratuitos do Programa Gás do Povo

A estimativa é atender cerca de 15,5 milhões de lares

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de anúncio do Programa 'Gás do Povo'. Campo do Najá, Aglomerado da Serra Belo Horizonte (MG). Foto: Ricardo Stuckert / PR
O governo do presidente Lula (PT) lançou na 5ª feira (4.set.25) o programa Gás do Povo.

A proposta garante botijões de gás gratuitos para famílias de baixa renda em todo o país.

A estimativa é atender cerca de 15,5 milhões de lares em situação de vulnerabilidade social.

No Centro-Oeste anotamos aqui no MS Notícias, que 889 mil famílias podem acessar o programa. 

A nova política pública substitui o antigo Vale Gás, que repassava dinheiro ao beneficiário.

Agora, o botijão será retirado diretamente em pontos credenciados, sem intermediação financeira.

Segundo o governo, a mudança visa maior controle, transparência e eficiência no uso dos recursos.

QUEM PODE RECEBER?

Terão direito ao benefício famílias registradas no Cadastro Único (CadÚnico).

A renda mensal por pessoa deve ser de até R$ 759, equivalente a meio salário mínimo.

Famílias que já recebem o Bolsa Família terão prioridade no novo programa.

RETIRADA DOS BOTIJÕES

Os beneficiários buscarão o botijão gratuitamente em revendas cadastradas mais próximas de casa.

Não haverá pagamento em dinheiro nem reembolso; a transação será totalmente eletrônica.

O controle será feito por meio de validação digital na hora da retirada.

VALIDAÇÃO

Quatro modelos estão em fase final de desenvolvimento para autorizar a retirada:

  • Aplicativo Vale Digital

  • Cartão específico do programa

  • QR Code vinculado ao Bolsa Família

  • Cartão do Bolsa Família

A autorização será emitida em nome do responsável familiar no CadÚnico.

QUANDO COMEÇA?

O governo prevê o início da distribuição dos botijões para novembro de 2025.

A transição será gradual e deve substituir totalmente o antigo modelo em dinheiro ao longo do próximo ano.

QUANTOS BOTIJÕES SERÃO LIBERADOS

O número de botijões vai variar conforme o tamanho da família.

Famílias com 2 pessoas terão direito a até 3 botijões por ano.

Famílias com 3 membros poderão receber até 4 botijões anualmente.

Famílias com 4 ou mais integrantes receberão até 6 botijões por ano.

Cada vale eletrônico terá validade de quatro meses.

REVENDEDORES

As revendedoras interessadas precisarão se cadastrar voluntariamente junto à Caixa Econômica Federal.

Elas devem seguir regras de padronização visual e operar com o sistema eletrônico do programa.

PONTOS DE RETIRADAS AUTORIZADOS

As revendas participantes terão sinalização padronizada, visível em seus estabelecimentos.

A identidade visual estará presente também nos veículos, botijões e materiais informativos.

Além disso, o aplicativo dos beneficiários mostrará a localização das revendas credenciadas.

O Gás do Povo pretende garantir o direito essencial ao gás de cozinha, com foco na população mais vulnerável.

