Vander: pesquisa favorável a Lula atesta a confiança no presidente

Com a preferência majoritária do eleitorado nos diversos cenários da sucessão nacional de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) bate qualquer um de seus possíveis adversários graças a alguns fatores capitais, entre os quais a confiança popular. A opinião é do deputado federal Vander Loubet (PT-MS), ao comentar o levantamento da pesquisa Genial/Quaest divulgado na 2ª feira (3.fev.25), por toda imprensa brasileira.

Segundo Loubet, embora o governo tenha consigo um conjunto de excelentes resultados na economia – entre os quais a queda nos índices de desemprego, que caiu para 6,2% em 2024, menor patamar da série histórica iniciada em 2012 -, a população, de forma geral, faz a comparação entre o presidente e seus eventuais adversários para aferir qual o mais confiável no exercício do cargo.

ACAREAÇÃO

“É uma acareação que o povo faz, uma avaliação sobre quem acha que merece seu crédito para governar. Ou seria um contrassenso Lula estar liderando todos os cenários de intenção de voto, apesar de sua rejeição ter crescido”, argumentou Loubet. De acordo com levantamentos recentes, a rejeição a Lula subiu para 49%, sem impedir que consolidasse sua posição de liderança nas consultas sobre intenção de voto.

“A queda do desemprego e outros avanços na economia teriam um efeito bastante positivo na pesquisa, não fosse o impacto das fake news disseminadas pelos adversários para atacar medidas do governo, como a mentira da taxação do PIX”, disse Loubet. “Estas mentiras desgastaram o governo, mas o eleitorado não deixou que elas contaminassem algo muito íntimo, muito pessoal, que é a sua liberdade de escolher em quem e porque confiar”, analisou.

Para o deputado, neste momento o maior desgaste governamental junto à opinião pública se concentra na figura do ministro da Economia, que a seu ver vem escolhendo os caminhos mais seguros para enfrentar a pressão monetária e preservar a soberania brasileira, sem receio de optar por decisões nem sempre simpáticas, sobretudo para o mercado.

“Mas o Brasil vai atravessar este bojador, o país é muito maior que as mentiras. A confiança em Lula não é gratuita, nem episódica, é reflexo de mais de 50 anos de entrega aos interesses nacionais, à democracia, à luta contra as injustiças e a miséria. É confiança que não se quebra e isto incomoda quem não a tem”, concluiu Vander Loubet.