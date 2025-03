Vereador defende ações contra a fome em oficina sobre segurança alimentar

O vereador Landmark Rios (PT) participou nesta 5ª feira (27.mar.25) da Oficina Presencial Alimenta Cidades, realizada na Unigran Capital, em Campo Grande. O evento foi promovido pela CAISAN (Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional) e pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSAN-CG), com a presença de representantes do Governo Federal, instituições de ensino, movimentos sociais e gestores públicos.

Durante o encontro, o vereador destacou a importância de fortalecer políticas públicas voltadas à segurança alimentar e reafirmou seu compromisso com a criação de uma Frente Parlamentar Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional na Câmara. “Estamos articulando com colegas parlamentares a criação da Frente, como mais um instrumento para garantir políticas públicas eficazes no combate à fome e promoção do direito à alimentação saudável”, declarou.

Landmark também ressaltou o papel estratégico da articulação nacional em torno do programa Alimenta Cidades, reforçando a necessidade de mobilização em todos os níveis do poder público. “Campo Grande está inserida nessa importante estratégia nacional, que pode transformar a realidade alimentar das nossas comunidades. Precisamos expandir esse esforço também para o Estado, com os deputados estaduais, e inspirar outros municípios a fazerem o mesmo”, pontuou.

O vereador também agradeceu a visita de Renata Joia, secretária executiva da CAISAN, e Camila Mazzeti, presidente do COMSAN-CG, ao seu gabinete, quando dialogaram sobre ações integradas para ampliar o acesso da população a alimentos de qualidade. “Recebi a Renata e a Camila e me coloco à disposição dessa pauta. A luta de vocês é a nossa luta também na Câmara”, afirmou.

Landmark, que é presidente da Comissão de Agricultura e Agronegócio da Câmara Municipal, lembrou que vem desde o início do mandato levantando o tema da agricultura familiar e da alimentação saudável como pilares para combater a insegurança alimentar. “Temos que levar o alimento saudável às escolas, aos CRAS, às nossas famílias. A forma como nossas crianças se alimentam é uma questão de saúde pública, e precisamos garantir acesso a alimentos de qualidade, produzidos nos assentamentos e nas hortas urbanas e periurbanas de Campo Grande”, declarou.

O evento também marcou o início de uma nova agenda coletiva, com visitas técnicas a hortas e projetos locais. Landmark confirmou participação e reforçou a importância da integração entre instituições. “Amanhã vamos acompanhar essa agenda de visitas. É hora de unir esforços com a Agraer, os extensionistas, as universidades e todos os atores envolvidos. Segurança alimentar é dignidade, é saúde e é compromisso com o futuro da nossa cidade”, finalizou.