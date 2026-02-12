O vereador Landmark Rios (PT) cumpriu agenda prioritária em Brasília no último dia 10 de fevereiro. Na ocasião, o legislador esteve no gabinete do senador Nelsinho Trad (PSD) para travar uma articulação suprapartidária: garantir que Campo Grande seja prioridade na retomada dos grandes projetos do "Minha Casa Minha Vida".

Segundo apurado pela reportagem do MS Notícias , Landmark realizou essa movimentação no Congresso Nacional como um trabalho de desdobramento imediato e estratégico da visita do Ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, que esteve em Campo Grande no início do mês (5.fev).

Na ocasião da visita de Boulos à Capital sul-mato-grossense, Landmark conduziu o ministro à comunidade "Cidade dos Anjos" e expôs uma realidade que desafia as estatísticas oficiais: a existência de mais de 220 áreas de ocupação irregular na cidade, ou seja: favelas.

O curioso é que grande parte dessas famílias sequer são identificadas como população em sub-moradias pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

NO RADAR DO ORÇAMENTO FEDERAL

O vereador Landmark e o senador Nelsinho. Foto: Reprodução

Diante do compromisso firmado pelo Governo do presidente Lula por meio de Boulos, de criar uma mesa técnica com o IBGE para rever os dados habitacionais da capital sul-mato-grossense, Landmark optou por não esperar. O parlamentar viajou a Brasília para assegurar que os projetos saiam do papel, buscando apoio na bancada federal.

No gabinete do Senador Nelsinho Trad, a pauta extrapolou as questões partidárias. O foco foi a viabilização de recursos para infraestrutura e saúde, áreas críticas nas comunidades periféricas visitadas recentemente.

Em vídeo divulgado após a reunião, Nelsinho Trad destacou a postura proativa do vereador em buscar soluções "na fonte" dos recursos:

"O vereador Landmark é um amigo de longa data, já militou com a gente na ocasião em que fomos prefeitos... É uma pessoa muito equilibrada, proativa e presente. Fez o papel que todo vereador tem que fazer: saiu lá do gabinete em Campo Grande e veio até Brasília solicitar recursos para investimentos na área da saúde e também habitação popular", afirmou o senador.

Veja o vídeo abaixo:

A articulação de Landmark objetiva resolver um passivo histórico. Ao conectar a demanda levantada in loco com o Ministro Boulos diretamente à capacidade de emendas e articulação do Senador Nelsinho Trad, o vereador busca acelerar a urbanização de áreas como a Cidade dos Anjos e a utilização de terrenos ociosos da União (SPU) para novas moradias.

O vereador retornou a Campo Grande com o compromisso de apoio no Senado e a sinalização positiva do Governo Federal para incluir a capital de MS no mapa dos investimentos prioritários de 2026.

CONFLITO COM A AGENDA LEGISLATIVA

A complexidade e a urgência da agenda em Brasília coincidiram com a sessão da Câmara Municipal da 3ª feira (10.fev), onde foi mantido o veto da prefeita Adriane Lopes (PP) sobre a Taxa do Lixo. A ausência de Landmark na sessão — que terminou com 14 votos pela derrubada do veto, sendo necessários 15 — deve-se justamente a essa incompatibilidade de agendas.

No entanto, nos bastidores políticos, a avaliação é de que o mandato priorizou uma "agenda de Estado". Mas a verdade é que enquanto a discussão local girava em torno da manutenção ou não de uma taxa de serviço, o vereador estava no centro do poder articulando moradias definitivas para famílias que vivem em sub-habitações e sequer possuem infraestrutura básica para serem taxadas.