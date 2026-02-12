O vereador Landmark Rios (PT) cumpriu agenda prioritária em Brasília no último dia 10 de fevereiro. Na ocasião, o legislador esteve no gabinete do senador Nelsinho Trad (PSD) para travar uma articulação suprapartidária: garantir que Campo Grande seja prioridade na retomada dos grandes projetos do "Minha Casa Minha Vida".
Segundo apurado pela reportagem do MS Notícias, Landmark realizou essa movimentação no Congresso Nacional como um trabalho de desdobramento imediato e estratégico da visita do Ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, que esteve em Campo Grande no início do mês (5.fev).
Na ocasião da visita de Boulos à Capital sul-mato-grossense, Landmark conduziu o ministro à comunidade "Cidade dos Anjos" e expôs uma realidade que desafia as estatísticas oficiais: a existência de mais de 220 áreas de ocupação irregular na cidade, ou seja: favelas.
O curioso é que grande parte dessas famílias sequer são identificadas como população em sub-moradias pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
NO RADAR DO ORÇAMENTO FEDERAL
Diante do compromisso firmado pelo Governo do presidente Lula por meio de Boulos, de criar uma mesa técnica com o IBGE para rever os dados habitacionais da capital sul-mato-grossense, Landmark optou por não esperar. O parlamentar viajou a Brasília para assegurar que os projetos saiam do papel, buscando apoio na bancada federal.
No gabinete do Senador Nelsinho Trad, a pauta extrapolou as questões partidárias. O foco foi a viabilização de recursos para infraestrutura e saúde, áreas críticas nas comunidades periféricas visitadas recentemente.
Em vídeo divulgado após a reunião, Nelsinho Trad destacou a postura proativa do vereador em buscar soluções "na fonte" dos recursos:
"O vereador Landmark é um amigo de longa data, já militou com a gente na ocasião em que fomos prefeitos... É uma pessoa muito equilibrada, proativa e presente. Fez o papel que todo vereador tem que fazer: saiu lá do gabinete em Campo Grande e veio até Brasília solicitar recursos para investimentos na área da saúde e também habitação popular", afirmou o senador.
Veja o vídeo abaixo:
A articulação de Landmark objetiva resolver um passivo histórico. Ao conectar a demanda levantada in loco com o Ministro Boulos diretamente à capacidade de emendas e articulação do Senador Nelsinho Trad, o vereador busca acelerar a urbanização de áreas como a Cidade dos Anjos e a utilização de terrenos ociosos da União (SPU) para novas moradias.
O vereador retornou a Campo Grande com o compromisso de apoio no Senado e a sinalização positiva do Governo Federal para incluir a capital de MS no mapa dos investimentos prioritários de 2026.
CONFLITO COM A AGENDA LEGISLATIVA
A complexidade e a urgência da agenda em Brasília coincidiram com a sessão da Câmara Municipal da 3ª feira (10.fev), onde foi mantido o veto da prefeita Adriane Lopes (PP) sobre a Taxa do Lixo. A ausência de Landmark na sessão — que terminou com 14 votos pela derrubada do veto, sendo necessários 15 — deve-se justamente a essa incompatibilidade de agendas.
No entanto, nos bastidores políticos, a avaliação é de que o mandato priorizou uma "agenda de Estado". Mas a verdade é que enquanto a discussão local girava em torno da manutenção ou não de uma taxa de serviço, o vereador estava no centro do poder articulando moradias definitivas para famílias que vivem em sub-habitações e sequer possuem infraestrutura básica para serem taxadas.