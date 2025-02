Vereador Landmark propõe projeto de Lei 'Ar No Busão' na Capital

Na sessão desta terça-feira (18.fev.25), o vereador de Campo Grande (MS), Landmark Rios (PT), apresentou um projeto de lei que visa melhorar a qualidade do transporte coletivo da cidade, garantindo a instalação de ar-condicionado nos ônibus.

Durante seu pronunciamento, o vereador destacou as péssimas condições de conforto enfrentadas diariamente pelos cidadãos que dependem do transporte público para se deslocar pela cidade.

O parlamentar enfatizou o sofrimento dos usuários, que enfrentam ônibus lotados e temperaturas superiores a 38°C, prejudicando não apenas o conforto, mas também a saúde da população.

Segundo o vereador, trabalhadores, estudantes, idosos e crianças são os mais afetados, uma vez que as altas temperaturas podem provocar desidratação, pressão alta e até desmaios, colocando em risco a vida de quem já tem dificuldades para se deslocar.

“Não podemos mais aceitar que as pessoas sejam tratadas com indiferença enquanto enfrentam condições sub-humanas no transporte público. A instalação de ar-condicionado não é luxo, é um direito básico”, afirmou Landmark, ressaltando que a qualidade no serviço de transporte público é uma exigência que não pode ser negligenciada.

O projeto de lei propõe que todos os novos ônibus adquiridos pela cidade sejam equipados com ar-condicionado, enquanto os veículos que já circulam terão um prazo de um ano para se adaptarem. Um dos pontos destacados pelo vereador é que o custo da adaptação não será repassado para os passageiros, com as empresas concessionárias sendo responsáveis pela instalação dos aparelhos sem aumentar a tarifa de passagem, que já é considerada alta.

Além disso, o projeto prevê que as empresas que não cumprirem a determinação estarão sujeitas a multas pesadas e até mesmo à rescisão do contrato de concessão. O vereador também fez um apelo aos seus colegas vereadores e à população para que o projeto seja aprovado o mais rápido possível, garantindo um transporte público de qualidade e digno para todos os cidadãos de Campo Grande.

“Este é um momento crucial para transformarmos o transporte público em um serviço respeitoso e que atenda às necessidades da população. A mudança precisa acontecer agora”, concluiu o vereador, reforçando o apoio dos cidadãos e vereadores para a aprovação da proposta.