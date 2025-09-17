VÍDEO: Prefeita de MS alega crise, anuncia corte no próprio salário e fala em demissões

A prefeita de Aral Moreira, Elaine Soligo, divulgou na 3ª feira (16.set,25) um vídeo nas redes sociais para anunciar medidas duras em sua administração, incluindo demissões de servidores e corte de 30% no próprio salário. A justificativa apresentada foi a existência de uma suposta crise econômica que, segundo ela, atingiria não apenas o município, mas também Mato Grosso do Sul e todo o Brasil.

“Devido à crise que assola o nosso município, os municípios do nosso estado, o nosso estado e o nosso país, infelizmente hoje eu estou aqui para anunciar um corte também de gastos relativos à folha de funcionários. Nós já fizemos um decreto de 10% de corte de gastos, mas infelizmente não foi o suficiente. Devido à queda de arrecadação, vamos ter que dispensar funcionários também. Tenho a certeza que não é essa a notícia que eu gostaria de estar dando, mas é a notícia necessária, é a atitude necessária para que continuemos mantendo os serviços básicos de saúde, justiça, educação e infraestrutura”, disse a prefeita em sua fala.

Ela também reforçou a medida na legenda do post. “Estamos passando por um período de ajustes que não afeta apenas o nosso município, mas também o nosso Estado e todo o Brasil. A contenção de gastos é uma realidade necessária para preservar o equilíbrio das contas públicas e garantir que possamos continuar cuidando do que é essencial para a nossa população.”

Como forma de mostrar solidariedade, Elaine afirmou que decidiu reduzir o próprio salário em 30%. “É uma medida muito difícil para o nosso município, mas como gestora, sabendo das responsabilidades que eu tenho perante os órgãos que regulamentam os gastos do dinheiro público, eu tenho que fazer. Mas também sei que Deus vai nos ajudar e que juntos vamos passar por essa crise, por essa fase difícil e vamos restabelecer a economia do nosso município”, completou.

Contrapontos: Brasil em crescimento, não em crise

Apesar das alegações da prefeita, os dados mais recentes de 2024 e 2025 não confirmam a existência de uma crise econômica no Brasil. Segundo o IBGE e o FMI, o PIB nacional cresceu 3,4% em 2024, sendo o quarto ano consecutivo de expansão e a maior alta desde 2021. O mercado de trabalho também registrou recorde: a taxa de desemprego caiu para 6,6%, a menor desde 2012, com mais de 103 milhões de brasileiros ocupados.

A inflação, de 4,83%, ficou acima da meta de 4,5%, mas segue sob controle. A dívida pública permanece em patamar elevado, de R$ 7,07 trilhões, porém dentro da gestão fiscal do governo federal. Ou seja, a economia nacional enfrenta desafios, mas não se enquadra em cenário de crise: há crescimento sólido e geração de empregos.

Mato Grosso do Sul: motor de desenvolvimento

Em Mato Grosso do Sul, a situação é ainda mais positiva. O estado deve registrar crescimento de 4,5% em 2025, acima da média nacional, puxado pelo agronegócio e pela indústria. Em 2024, o Valor Bruto da Produção agropecuária atingiu R$ 138,5 bilhões, um recorde histórico.

O estado é líder nacional na produção de celulose e está em expansão, com expectativa de ultrapassar 5 milhões de toneladas em 2025. Além disso, atraiu mais de R$ 40 bilhões em investimentos industriais e logísticos, incluindo projetos da Rota Bioceânica, que promete movimentar mais de 100 milhões de toneladas de cargas ao ano.

A taxa de desemprego também confirma a força da economia sul-mato-grossense: 4,2% no primeiro trimestre de 2025, uma das mais baixas do país, enquanto já foram gerados mais de 35 mil novos empregos formais no mesmo período.