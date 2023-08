Zeca assina R$ 2 milhões em emendas e terá mais R$ 6 milhões de Vander e Camila

O deputado Zeca do PT assinou nesta 4ª feira (16.ago.23), a liberação de R$ 2 milhões de emendas parlamentares indicadas para o quadriênio 2023/2026. A assinatura ocorreu numa solenidade na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), ao lado do governador Eduardo Riedel (PSDB).

Zeca disse que os recursos que são destinados a 17 municípios sul-mato-grossenses. Veja abaixo.

Como mostramos mais cedo aqui no MS Notícias, ao todo, 24 parlamentares indicaram R$ 48 milhões em emendas.

Para o deputado petista, está sendo muito importante a rapidez na liberação das emendas, pois elas são: "Fundamentais para poder dar sustentação dos investimentos públicos em benefício da população mais carente, que é atendida por essas entidades que estão sendo contempladas com essas emendas”, enfatizou.

Além das emendas de seu mandato na ALEMS, Zeca disse trabalhar em parceria com o deputado federal Vander Loubet (PT), que destinará R$ 5 milhões para atendimento de demandas defendidas pelo deputado estadual, e com a deputada federal Camila Jara (PT), que autorizará o encaminhamento de R$ 1 milhão de suas emendas na Câmara Federal para ações também defendidas por Zeca.

AUMENTO DA COTA

Em relação ao ano passado, Riedel aumentou em R$ 500 mil a cota para cada deputado indicar emendas e diante da decisão foi muito elogiado por Zeca. "Parabéns ao Governo Riedel, que demonstra sensibilidade com a inclusão social, e parabéns à Assembleia Legislativa, que articulou esse projeto com todos os deputados. Dessa forma podemos atender as prioridades dos nossos mandatos nesta Casa de Leis.

São investimentos para a assistência social, para a saúde, para a educação, segurança pública e agricultura familiar. Esse mecanismo permite que possamos atender as demandas que chegam até nossos gabinetes", disse Zeca.

DETALHAMENTO DOS R$ 2 MILHÕES

De acordo com o petista, a suas indicações foram para os Fundos Municipais de Saúde desses onze municípios: Amambai, Aquidauana, Aral Moreira, Bela Vista, Caracol, Dois Irmãos do Buriti, Miranda, Nioaque, Rio Brilhante, Selvíria e Sidrolândia.

Na área da educação, Zeca destinou verba a escolas e associações de pais e mestres de Angélica, Campo Grande, Dourados, Ivinhema e Ladário.

Na pasta de assistência social serão atendidas entidades de Campo Grande e Corumbá.

Por fim, Zeca destinou R$ 300 mil da sua cota de emendas parlamentares para a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), que empenhará os recursos no atendimento de demandas da Agricultura Familiar.