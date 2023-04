Zeca do PT cobra reparo em estrada entre Piraputanga e Furnas

O deputado estadual Zeca do PT apresentou nesta 4ª.feira (5.abr.23) indicação durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), reivindicando urgentes reparos nas estradas que interligam o distrito de Piraputanga à Comunidade Quilombola Furnas dos Baianos, em Aquidauana.

As fortes chuvas que atingiram o município neste início de ano comprometeram a trafegabilidade nas estradas que dão acesso às Furnas dos Baianos I e II. "Essas estradas estão em péssimas condições, o que vêm comprometendo o escoamento da produção local e o trânsito de veículos que realizam o transporte escolar. É urgente que o município de Aquidauana e o Governo do Estado iniciem obras de cascalhamento e patrolamento para que as famílias residentes na comunidade Furnas dos Baianos não tenham o desenvolvimento da região afetado", argumentou Zeca do PT.

A reivindicação do parlamentar foi encaminhada ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Mauro Azambuja Rondon, e ao prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro.