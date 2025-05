Zeca do PT solicita instalação de sistema elétrico para assentamento em Naviraí

Durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o deputado estadual Zeca do PT apresentou uma solicitação direcionada ao Prefeito de Naviraí, Rodrigo Massuo Sacuno.

O parlamentar reivindica a implantação de um sistema de distribuição de energia elétrica na chácara Monte Alegre, situada na zona rural do município.

Segundo Zeca, cerca de 20 famílias de agricultores familiares vivem atualmente na região sem acesso ao fornecimento regular de energia.

A ausência de eletricidade, de acordo com o deputado, compromete não apenas a dignidade dessas pessoas, mas também sua capacidade produtiva.

“Os agricultores familiares de Monte Alegre em Naviraí enfrentam enormes dificuldades há anos, uma vez que são privados deste bem universal e básico para a dignidade humana. Essa situação também inviabiliza suas produções e subsistência”, afirmou.

O pedido foi formalizado também ao Diretor-Presidente da Energisa/MS, concessionária responsável pela distribuição elétrica no estado, Paulo Roberto dos Santos.

A medida, segundo o parlamentar, visa assegurar melhores condições de vida e fomentar o desenvolvimento da agricultura familiar na região.

Até o momento, não houve manifestação pública da prefeitura ou da concessionária sobre a solicitação.

A chácara Monte Alegre integra um dos assentamentos da reforma agrária no município de Naviraí, localizado no sul de Mato Grosso do Sul.

O local abriga famílias que dependem majoritariamente da agricultura para o sustento e enfrentam dificuldades estruturais históricas.

A expectativa, com a possível implementação do sistema, é garantir acesso a eletrodomésticos, irrigação e conservação de alimentos.

O assunto deve retornar à pauta nas próximas sessões legislativas, enquanto moradores aguardam um desfecho.