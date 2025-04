Zeca do PT solicita poços e sistema de água para comunidades rurais e indígenas de MS

O deputado estadual Zeca do PT apresentou dois pedidos formais durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, solicitando ao Governo do Estado e órgãos federais a ampliação do acesso à água potável em comunidades rurais e indígenas nos municípios de Coxim e Naviraí.

A primeira solicitação contempla cinco assentamentos de Coxim: Nova Aliança, Córrego da Pedra, Comunidade Beira Alta, Colônia São Ramão e Distrito de Jauru. O parlamentar reivindica a perfuração de poços artesianos e a instalação de sistemas de captação e reservatórios de água, de modo a atender todas as famílias dessas localidades.

Para Zeca, a iniciativa é essencial para garantir melhores condições de vida no campo.

“A instalação dos poços artesianos, bombas d’água e reservatórios nos assentamentos de Coxim é de suma importância para garantir maior qualidade de vida às famílias e aumentar a efetividade na produção de alimentos do local. É algo que resolve o problema da falta de água e impacta de maneira muito positiva na renda dos agricultores familiares das comunidades”, justificou o parlamentar.

O pedido foi encaminhado ao governador Eduardo Riedel, ao diretor-presidente da Agraer (Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), Washington Willeman, e ao secretário executivo de Agricultura Familiar, Povos Originários e Comunidades Tradicionais, Humberto Melo Pereira. Também foram oficiados o superintendente estadual da Funasa, Mário Rosa da Silva, e o superintendente do Incra-MS, Paulo Roberto da Silva.

ALDEIA INDÍGENA

Zeca do PT também apresentou um requerimento em caráter de urgência para a aldeia Mboreviry, localizada em Naviraí, no sul do estado. A comunidade, formada por cerca de 45 famílias das etnias guarani e kaiowá, possui um poço artesiano já perfurado, mas ainda sem sistema de captação e distribuição.

“Essas pessoas necessitam de assistência para terem acesso pleno a este bem tão importante para suas necessidades básicas”, argumentou o deputado.

A solicitação foi direcionada ao secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde (Sesai), Ricardo Weibe Nascimento Costa, ao coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena de MS (DSEI-MS), Lindomar Ferreira, e ao superintendente estadual da Funasa, Mário Rosa da Silva.

Zeca reforçou que o acesso à água é um direito fundamental e deve ser garantido de forma urgente a todas as populações, especialmente às que vivem em situação de vulnerabilidade social e geográfica.