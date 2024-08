Zeca lança canal de suporte para agricultores que buscam acessar créditos do Pronaf

O deputado estadual Zeca do PT anunciou que seu mandato criou um canal de suporte para agricultores familiares que desejam acessar os créditos do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar). Além disso, a equipe do parlamentar iniciou a distribuição de um informativo nos assentamentos onde constam todas as orientações e informações sobre as linhas de financiamento disponíveis para trabalhadores do campo.

"Essa iniciativa busca mostrar aos trabalhadores do campo que o Governo do presidente Lula não tem medido esforços para promover a agroindustrialização nos assentamentos, comunidades indígenas e quilombolas. São inúmeras modalidades de crédito disponíveis para que os pequenos agricultores tenham acesso a recursos e impulsionem suas produções. O Governo Federal possui o FGO (Fundo Garantidor de Operações) para viabilizar esses financiamentos", enfatiza Zeca.

O FGO é um instrumento para reduzir riscos e facilitar o acesso ao crédito, especialmente para agricultores familiares e suas cooperativas, que têm dificuldades em oferecer garantias reais. Este Fundo é destinado a operações do Pronaf por parte de cooperativas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões e para agricultores familiares com renda bruta anual de até R$ 100 mil.

No informativo elaborado pelo deputado Zeca do PT estão detalhados todos os requisitos necessários para que os pequenos agricultores solicitem as linhas de financiamento disponibilizadas no Pronaf, que são elas: Custeio, Agroindústria, Mulher, Agroecologia, Bioeconomia, Mais Alimentos, Jovem, Microcrédito e Cotas-Partes.

"Além de universalizar o acesso às informações sobre os requisitos necessários para fomentar uma linha de crédito do Pronaf, criamos também um canal de suporte, onde haverá uma equipe jurídica de meu gabinete disponível para auxiliar os trabalhadores rurais na elaboração de pedidos de financiamento. Essa equipe também acolherá denúncias de possíveis discriminações contra os agricultores familiares que chegam nas agências bancárias em busca de créditos. Esses trabalhadores merecem o mesmo tratamento e respeito que recebem os grandes latifundiários", finalizou Zeca.

Em caso de problemas ou dificuldades no atendimento prestado pelas instituições financeiras (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Cooperativa Sicredi, Cresol ou Bradesco), o deputado estadual Zeca do PT pede que o trabalhador rural reporte a situação ao seu canal de denúncias. O telefone é (67) 3389-6305. Já o e-mail é gabinete@zecadopt.com.br