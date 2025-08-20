Zeca pede melhorias na rede de água, cascalhamento e patrolamento em comunidade de Rochedo

Em sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) nesta terça-feira (19), o deputado estadual Zeca do PT apresentou indicação solicitando em urgência, a realização de serviços de modernização na rede de abastecimento de água e saneamento básico da comunidade Pira-Parque, localizada no município de Rochedo-MS.

Além disso, Zeca também reivindicou, em urgência, a realização de serviços de cascalhamento e patrolamento na estrada que interliga a entrada da comunidade Pira-Parque à rodovia MS-080.

O objetivo das propostas de Zeca é atender as necessidades dos moradores e produtores locais da comunidade Pira-Parque, que atualmente enfrentam transtornos tanto com a defasagem da rede de encanamento quanto com a falta de segurança dos acessos à comunidade.

Vale destacar que a solicitação tem como base indicação enviada pelo vereador da Câmara Municipal de Rochedo, Josimar Veterinário (Republicanos).

"O parlamentar municipal informou que a rede de encanamento que compõe abastecimento de água e saneamento básico da comunidade em questão já possui mais de 20 anos de uso, encontrando-se em situação de extremo desgaste, com recorrentes vazamentos e interrupções no abastecimento de água da região, gerando transtornos e prejuízo aos moradores da comunidade Pira-Parque", justificou Zeca do PT.

O deputado e ex-governador destacou ainda que com a melhoria dos acessos à comunidade Pira-Parque, além de facilitar o transporte dos produtos da agricultura familiar, os moradores locais ganham em qualidade de vida.

"A realização das obras ora solicitadas será de suma importância para levar maior segurança aos motoristas que necessitam utilizar a via diariamente, para realizar o escoamento da produção da agricultura familiar local, transporte escolar, veículos que realizam atendimento de saúde, entre outros serviços essenciais, amenizando as dificuldades enfrentadas no acesso à comunidade Pira-Parque, especialmente em épocas de chuva", destacou Zeca do PT.

Zeca encaminhou a proposta de revitalização do encanamento para o Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Corrêa Riedel, e ao Diretor-Presidente da Sanesul, Renato Marcílio da Silva.

Para a realização do cascalhamento e patrolamento, Zeca também encaminhou a solicitação ao Governador Eduardo Riedel, com cópias ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, e ao Diretor-Presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul), Mauro Azambuja Rondon Flores.