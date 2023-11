Quais são os esportes mais previsíveis nas apostas esportivas?

Ter a habilidade de prever o resultado de cada evento esportivo é o sonho de qualquer apostador. É claro, não existe nada parecido e até mesmo os melhores apostadores do mundo perdem apostas de vez em quando.

Mas, por outro lado, existem esportes que são previsíveis por natureza. Vamos falar sobre esses esportes aqui, o que faz um esporte ou evento ser previsível, como as casas de apostas lidam com esses esportes e etc.

Um exemplo de esporte nada previsível

O futebol é provavelmente o esporte mais imprevisível que existe. Até mesmo um fã de apostas, leitor ávido de sites como o https://legalbet.com.br/ vai ter dificuldades para prever certos resultados.

Vamos pegar um exemplo real para apoiar nosso ponto. Veja o Arsenal e o campeonato inglês de 2022-23. Houve um momento em que o clube inglês abriu vários pontos de diferença do segundo lugar.

Em especial, o primeiro turno do Arsenal foi incrível, quase perfeito. O problema mesmo foi o segundo turno. O rendimento da equipe, que era favorita para levar a Premier League, despencou radicalmente.

O resultado foi frustrante. Apesar de muita gente acreditar que o Arsenal levaria a temporada, o Manchester City conseguiu superar a vantagem do adversário e ficar com o campeonato inglês.

Isso nos mostra que, em alguns esportes, mesmo quando os números indicam uma probabilidade alta de algo acontecer, este resultado não acontece necessariamente. Esta é a magia do futebol, quase tudo pode acontecer neste esporte incrível.

Um exemplo de esporte previsível

A Fórmula 1 é um exemplo perfeito de esporte previsível. Muitas pessoas dizem que, por competição ou por ano, geralmente há duas ou três equipes capazes de produzir campeões.

Na primeira metade dos GPs já dá para ter uma ideia clara do que vai acontecer. Inclusive, é bastante fácil e rápido para identificar quem não tem qualquer chance de vencer a competição no ano.

Esportes individuais x Esportes em equipes

Os esportes mais previsíveis são os individuais. A performance de um atleta faz toda a diferença para o resultado. Por isso esportes como tênis e F1 são considerados previsíveis, enquanto esportes como o futebol são difíceis de adivinhar.

É claro, a diferença na qualidade entre as partes envolvidas pode ser um dos fatores que estabelecem um evento específico como previsível ou não. Vamos explicar em detalhes a seguir.

A diferença na qualidade técnica muda a previsibilidade

Sim, esportes individuais são considerados mais previsíveis do que esportes em equipe. Entretanto, em alguns eventos específicos, há uma diferença tão grande na qualidade entre as partes envolvidas que fica fácil prever, mesmo nos esportes de equipe.

Pegue o futebol, um esporte de equipe considerado imprevisível. Mas quando o Manchester City foi jogar contra o RB Leipzig, em 14 de março, as pessoas já sabiam o que iria acontecer. O City, com um elenco muito melhor, conseguiu atropelar o adversário por 7x0.

Nos esportes individuais, como o MMA, ter dois atletas com o mesmo nível, odds praticamente iguais, e um cenário imprevisível já é mais difícil de acontecer, mas não impossível.

Como as casas de apostas lidam com esportes previsíveis

As odds oferecidas por casas de apostas são inversamente proporcionais à probabilidade de um resultado acontecer. Isto é, quanto mais previsível é um resultado, menores são as odds oferecidas.

Por isso, apostar no favorito dá pouco dinheiro e apostar na zebra pode render uma bolada (obviamente o risco é enorme nesses casos). Dessa forma, esportes ou eventos previsíveis geralmente oferecem odds pequenas para o favorito.

Mas se você está buscando fazer apostas esportivas bem-sucedidas, recomendamos que estude o gerenciamento de banca. Ficar apostando em eventos e esportes previsíveis não vai necessariamente lhe fazer bem.

É a gestão de banca que traz os melhores resultados em uma perspectiva de longo prazo.

Considerações finais

Os esportes individuais geralmente são os mais previsíveis. Tênis, MMA e etc. Entretanto, jamais se esqueça da zebra. Não existe “aposta garantida”. A chance de perder é sempre real. Por isso, faça a sua gestão de banca, nunca aposte dinheiro que não pode perder.