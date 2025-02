Ação do Gaeco mira fraudes em contratos de mais de R$ 10 milhões em MS

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), deflagrou, nesta terça-feira (18/02), a Operação “Malebolge”, visando o cumprimento de 11 mandados de prisão preventiva e 39 mandados de busca e apreensão nos municípios de Água Clara, Campo Grande, Rochedo e Terenos.

A investigação conduzida pelo Gaeco revelou a existência de uma organização criminosa dedicada à prática de crimes contra a Administração Pública, operando em Água Clara/MS e Rochedo/MS. Apesar de núcleos distintos, o grupo utilizava o mesmo modus operandi, tendo como figura central um empresário responsável por articular o esquema criminoso nos dois municípios, cooptando servidores públicos com o auxílio de outros empresários.

O esquema consistia na manipulação de licitações públicas por meio de servidores corrompidos, garantindo que os processos fossem direcionados para empresas envolvidas no esquema. Isso era feito por meio da elaboração de editais sob medida e da simulação de concorrência legítima, resultando em contratos que ultrapassam R$ 10 milhões.

Além da fraude nas licitações, o esquema envolvia o pagamento de propina a agentes públicos, que atestavam falsamente o recebimento de produtos e serviços ou aceleravam os trâmites administrativos para liberar pagamentos de notas fiscais relacionadas aos contratos firmados entre empresários e o poder público.

As investigações foram reforçadas por provas obtidas, incluindo o conteúdo de celulares apreendidos na Operação Turn Off, cujas informações foram compartilhadas pelo Gecoc com autorização judicial, confirmando o modus operandi da organização criminosa.

A operação contou com o apoio operacional do Batalhão de Choque e do Bope.