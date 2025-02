Gaeco faz operação contra corrupção em prefeituras e câmaras de MS

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou, na manhã desta 3ª feira (18.fev.25), uma operação contra corrupção em Mato Grosso do Sul, cumprindo mandados em cinco cidades, dentre as quais, Campo Grande, Terenos, Rochedo, Corguinho e Água Clara.

Na Capital, os agentes realizaram buscas em uma empresa no Bairro Santo Amaro, com o apoio do Batalhão de Choque da Polícia Militar. Já no interior, a operação teve como alvos a Prefeitura de Água Clara e as secretarias municipais de Educação, Saúde e Licitações, além da Câmara Municipal de Rochedo.

A movimentação intensa das viaturas chamou a atenção dos moradores, principalmente em Água Clara, onde agentes do Gaeco se espalharam por diferentes pontos da cidade, incluindo o Paço Municipal.

As investigações são conduzidas pelo Ministério Público Estadual (MPMS), que ainda não divulgou detalhes sobre a operação. No entanto, a ação ocorre em municípios administrados por prefeitos do PSDB. Em Água Clara, a prefeita Gerolina Alves foi reeleita com 74,82% dos votos, enquanto Rochedo é governada por Arino do PSDB.