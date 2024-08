Ação do Gaeco tem ex-secretário e empreiteiro presos por fraudes em licitações

Na manhã desta 3ª feira (13.ago.24), uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) resultou na prisão de Isaac Cardoso, ex-secretário de Obras do município de Terenos, a 28 quilômetros de Campo Grande. Ele foi alvo de um mandado de prisão preventiva no âmbito da Operação Velatus, que investiga um esquema de corrupção envolvendo fraudes em licitações no município.

A operação, coordenada pelo Ministério Público Estadual e pela 1ª Promotoria de Justiça de Terenos, teve como objetivo desmantelar um grupo criminoso que, segundo as investigações, atuava de maneira dissimulada e insidiosa para desviar recursos públicos. Os envolvidos, incluindo servidores municipais, utilizavam-se de empresas já existentes e criavam novas pessoas jurídicas sem estrutura ou capacidade financeira, com o intuito de fraudar licitações e obter vantagens ilícitas.

Além de Isaac Cardoso, o empreiteiro Hander Luiz Correa Grote também foi detido durante a operação. Ele foi alvo de um dos mandados de busca e apreensão, mas acabou preso ao ser encontrado com uma arma calibre .22 registrada em nome de outra pessoa. Hander Luiz é proprietário da empresa HG Empreiteira & Negócios LTDA, que também está sob investigação.

A Operação Velatus, nome que em latim significa "velado", faz referência à forma dissimulada como o grupo criminoso agia para cometer os crimes contra a Administração Pública. No total, foram cumpridos 09 mandados de busca em Terenos, 05 em Campo Grande e 01 em Santa Fé do Sul, no Estado de São Paulo. As ações visam coletar provas e aprofundar as investigações sobre as irregularidades nos contratos públicos celebrados pelo município.