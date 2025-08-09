Acidente entre ônibus e carreta deixa 11 mortos e 46 feridos na BR-163

Uma carreta e um ônibus de turismo interestadual colidiram na noite da 6ª feira (8.ago.25) no km de curva da BR-163 cerca de 40 quilômetros do centro de Lucas do Rio Verde (MT). As autoridades dizem que já foram registradas 11 mortes e 46 feridos.

O ônibus tinha como destino a cidade de Sinop.

Dentre os feridos, 26 estão em estado moderado, 12 em estado grave, entre eles o motorista da carreta, e oito apresentam ferimentos leves, segundo a Nova Rota do Oeste, concessionária que administra o trecho. A causa do acidente ainda será investigada pela Polícia Civil.

Segundo o Corpo de Bombeiros, dez pessoas morreram no local do acidente.

Em Nova Mutum, o veículo recebeu mais passageiros e seguiu viagem completamente lotado.