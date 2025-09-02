Acidente mata presidente do Rotary e Vanerão

Edson Luz Bueno e Leandro Paes Rosa (Vanerão) morreram em um acidente envolvendo dois carros e uma carreta na GO-206, no sudoeste goiano.

A colisão ocorreu no domingo (31.ago.25), entre os municípios de Chapadão do Céu e Aporé.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os veículos saíram da pista após a batida.

Edson era presidente do Rotary Club de Chapadão do Céu.

COMO ACONTECEU O ACIDENTE?

A dinâmica real do acidente ainda está sendo apurada, mas conforme informações preliminares, Edson e Vanerão eram amigos e estavam indo para uma festa da igreja em Aporé, em dois carros.

Em determinada altura do trajeto, um dos veículos atingiu a partição de uma carreta carregada de cana que pertence a uma usina da região de Itumirim.

Edson estava em um Corolla, que bateu na roda da última composição da carreta e Vanerão, que vinha logo atrás em um Cross Fox, não conseguiu frenagem e colidiu contra o carro de Edons que ficou atravessado na pista. Ambos os veículos, com os impactos ficaram destruídos e em diversas capotagens desceram um barranco às margens da GO-206.

No carro de Vanerãoe stava a esposa dele, que teve fraturas, e segue lutando pela vida no hospital.

Já no carro de Edson, haviam mais duas pessoas que também foram resgatadas com vida.

RELATO DAS AUTORIDADES

O relato dos socorristas diverge, apontando que o carro de Vanerão atingiu a carreta e só depois Edson bateu contra o veículo atravessado na pista.

PESAR

A prefeitura de Chapadão do Céu lamentou publicamente as mortes.

“A prefeitura, neste momento de dor, se solidariza com os familiares e amigos pela partida repentina do amigo Leandro Paes Rosa (Vanerão)”, diz a nota.

“Com pesar, a Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu lamenta a perda irreparável para o nosso município de Edson Bueno, presidente do Rotary Club de Chapadão do Céu-GO. Nossos sentimentos aos familiares e amigos”, completa a publicação.

O Rotary Club também se manifestou com pesar.

“O Rotary Club de Chapadão do Céu manifesta com profundo pesar o falecimento de seu querido e estimado presidente do Ano Rotário 2025-2026, Edson Bueno.

Pessoa íntegra, dedicada e inspiradora, exerceu sua liderança com amor, compromisso e espírito de serviço, sempre pautado nos ideais rotários de companheirismo e solidariedade.

Sua partida deixa uma lacuna imensurável em nossa instituição e em toda a comunidade.

Neste momento de dor, nos unimos em oração e solidariedade à família enlutada, amigos e companheiros, desejando conforto e força para enfrentar essa irreparável perda.

Que seu legado de bondade, muita alegria, dedicação e exemplo de vida continue a iluminar o caminho de todos que tiveram a honra de conviver ao seu lado”, diz o texto oficial.

As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil.