CHAPADÃO DO CÉU (GO)

Acidente mata presidente do Rotary e Vanerão

Amigos estavam a caminho de festa da igreja em município vizinho

Acidente fatal com carreta de cana mata duas pessoas em Chapadão do Céu.Acidente fatal com carreta de cana mata duas pessoas em Chapadão do Céu.
Edson Luz Bueno e Leandro Paes Rosa (Vanerão) morreram em um acidente envolvendo dois carros e uma carreta na GO-206, no sudoeste goiano.

A colisão ocorreu no domingo (31.ago.25), entre os municípios de Chapadão do Céu e Aporé. 

Segundo o Corpo de Bombeiros, os veículos saíram da pista após a batida.

Edson era presidente do Rotary Club de Chapadão do Céu.

COMO ACONTECEU O ACIDENTE?

A dinâmica real do acidente ainda está sendo apurada, mas conforme informações preliminares, Edson e Vanerão eram amigos e estavam indo para uma festa da igreja em Aporé, em dois carros.

Em determinada altura do trajeto, um dos veículos atingiu a partição de uma carreta carregada de cana que pertence a uma usina da região de Itumirim.

Edson estava em um Corolla, que bateu na roda da última composição da carreta e Vanerão, que vinha logo atrás em um Cross Fox, não conseguiu frenagem e colidiu contra o carro de Edons que ficou atravessado na pista. Ambos os veículos, com os impactos ficaram destruídos e em diversas capotagens desceram um barranco às margens da GO-206. 

No carro de Vanerãoe stava a esposa dele, que teve fraturas, e segue lutando pela vida no hospital. 

Já no carro de Edson, haviam mais duas pessoas que também foram resgatadas com vida.   

RELATO DAS AUTORIDADES 

O relato dos socorristas diverge, apontando que o carro de Vanerão atingiu a carreta e só depois Edson bateu contra o veículo atravessado na pista.  

PESAR 

A prefeitura de Chapadão do Céu lamentou publicamente as mortes.

“A prefeitura, neste momento de dor, se solidariza com os familiares e amigos pela partida repentina do amigo Leandro Paes Rosa (Vanerão)”, diz a nota.

“Com pesar, a Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu lamenta a perda irreparável para o nosso município de Edson Bueno, presidente do Rotary Club de Chapadão do Céu-GO. Nossos sentimentos aos familiares e amigos”, completa a publicação.

O Rotary Club também se manifestou com pesar.

“O Rotary Club de Chapadão do Céu manifesta com profundo pesar o falecimento de seu querido e estimado presidente do Ano Rotário 2025-2026, Edson Bueno.
Pessoa íntegra, dedicada e inspiradora, exerceu sua liderança com amor, compromisso e espírito de serviço, sempre pautado nos ideais rotários de companheirismo e solidariedade.
Sua partida deixa uma lacuna imensurável em nossa instituição e em toda a comunidade.
Neste momento de dor, nos unimos em oração e solidariedade à família enlutada, amigos e companheiros, desejando conforto e força para enfrentar essa irreparável perda.
Que seu legado de bondade, muita alegria, dedicação e exemplo de vida continue a iluminar o caminho de todos que tiveram a honra de conviver ao seu lado”, diz o texto oficial.

As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil.

