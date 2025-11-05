Acusado de matar Luana, Gilson é encontrado morto em presídio de MS

Gilson Castelan de Souza, de 48 anos, foi encontrado morto dentro de uma cela no Presídio de Trânsito de Campo Grande, na tarde de 3ª feira (4.nov.25). Segundo informações preliminares, ele usou lençóis para improvisar uma corda e se enforcou, levantando a suspeita de suicídio.
Gilson havia sido preso no dia 28 de outubro, horas depois de assassinar a facadas Luana Cristina Ferreira Alves, de 32 anos, no Jardim Colúmbia, na Capital. A mulher foi atacada enquanto trabalhava e chegou a pedir ajuda, mas não resistiu aos ferimentos. O autor foi preso em flagrante ainda com a faca usada no crime.
A investigação revelou que Gilson já era procurado pela Justiça do Mato Grosso desde 2022, quando matou sua ex-esposa, Silbene Duroure da Guia, de 40 anos, em Várzea Grande. A mulher foi morta com 13 golpes de faca dentro de casa, em um crime marcado por ciúmes e violência.
Ambos os assassinatos apresentaram o mesmo padrão de brutalidade: golpes concentrados na cabeça, pescoço e costas das vítimas. Réu por dois feminicídios, Gilson havia sido transferido recentemente para o Presídio de Trânsito, onde foi encontrado sem vida por agentes penitenciários.
A morte será investigada pela Polícia Civil.