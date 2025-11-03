Mãe de 5 filhos, Luana é morta a facadas por Gilson, foragido há 4 anos por matar a esposa

Luana Cristina Ferreira Alves, de 32 anos, morta a facadas na noite da 3ª feira (28.out.25), no Jardim Colúmbia, em Campo Grande (MS), se tornou a 32ª vítima de feminicídio registrada em Mato Grosso do Sul neste ano.

A Polícia Militar prendeu em flagrante Gilson Castelan de Souza, de 48 anos, autor confesso do crime.

Luana, numa imagem partilhada pelos amigos.

Segundo as primeiras investigações, ele teria se desentendido com a vítima durante um programa e a atacado com uma faca.

Ferida, Luana tentou correr por cerca de uma quadra, da Rua Maicuru até a Rua Vaupés, pedindo ajuda. Ela caiu na frente de uma casa e chegou a ser socorrida por moradores, mas não resistiu.

Equipes do Samu tentaram reanimá-la, porém a mulher morreu antes de chegar ao hospital. O corpo foi sepultado na 5ª feira (30.out.25), no Cemitério Parque de Campo Grande.

Amigos relataram que Luana trabalhava como garota de programa para sustentar os cinco filhos, que vivem com a avó materna. Ela era conhecida no bairro por ser prestativa e manter laços próximos com vizinhos e amigos.

FEMINÍCIDA PROCURADO

Gilson durante sua prisão em flagrante após matar Luana.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito confessou o crime e disse ter agido “por raiva”. Ele foi encontrado caminhando nas proximidades, ainda com a faca usada no ataque.

Gilson já era procurado desde 2022, quando assassinou — também à facadas, sendo 13 golpes — a podóloga Silbene Duroure da Guia, de 40 anos, sua então companheira, em Várzea Grande (MT). Ela foi assassinada na casa em que morava com seus quatro filhos.

Silbene, vítima de ataque brutal à faca, morta por Gilson, seu então companheiro.

O crime contra Silbene ocorreu em 19 de junho de 2022, e o mandado de prisão preventiva foi emitido pela Justiça mato-grossense três dias depois, em 22 de junho de 2022.

Desde o femicídio em 2022, Gilson havia mudado para MS, passando a trabalhar em fazendas. Foto: Arquivo

A investigação segue sob responsabilidade da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande, que apura as circunstâncias e a motivação do feminicídio.