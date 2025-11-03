Mãe de 5 filhos, Luana é morta a facadas por Gilson, foragido há 4 anos por matar a esposa

Luana Cristina Ferreira Alves, de 32 anos, morta a facadas na noite da 3ª feira (28.out.25), no Jardim Colúmbia, em Campo Grande (MS), se tornou a 32ª vítima de feminicídio registrada em Mato Grosso do Sul neste ano.
A Polícia Militar prendeu em flagrante Gilson Castelan de Souza, de 48 anos, autor confesso do crime.
Segundo as primeiras investigações, ele teria se desentendido com a vítima durante um programa e a atacado com uma faca.
Ferida, Luana tentou correr por cerca de uma quadra, da Rua Maicuru até a Rua Vaupés, pedindo ajuda. Ela caiu na frente de uma casa e chegou a ser socorrida por moradores, mas não resistiu.
Equipes do Samu tentaram reanimá-la, porém a mulher morreu antes de chegar ao hospital. O corpo foi sepultado na 5ª feira (30.out.25), no Cemitério Parque de Campo Grande.
Amigos relataram que Luana trabalhava como garota de programa para sustentar os cinco filhos, que vivem com a avó materna. Ela era conhecida no bairro por ser prestativa e manter laços próximos com vizinhos e amigos.
FEMINÍCIDA PROCURADO
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito confessou o crime e disse ter agido “por raiva”. Ele foi encontrado caminhando nas proximidades, ainda com a faca usada no ataque.
Gilson já era procurado desde 2022, quando assassinou — também à facadas, sendo 13 golpes — a podóloga Silbene Duroure da Guia, de 40 anos, sua então companheira, em Várzea Grande (MT). Ela foi assassinada na casa em que morava com seus quatro filhos.
O crime contra Silbene ocorreu em 19 de junho de 2022, e o mandado de prisão preventiva foi emitido pela Justiça mato-grossense três dias depois, em 22 de junho de 2022.
A investigação segue sob responsabilidade da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande, que apura as circunstâncias e a motivação do feminicídio.