Adolescente é achada morta com mãos e pés amarrados dentro de um poço

A morte de Heloysa Maria de Alencastro Souza, de 16 anos, no dia 22 de abril, em Cuiabá (MT), causou grande comoção na capital mato-grossense.

A jovem foi encontrada com as mãos e pés amarrados, dentro de um poço no bairro Ribeirão do Lipa.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que trata o crime como feminicídio.

PRISÃO DE SUSPEITOS

Esse é Benedito, preso pelo assassinato da enteada adolescente. Suspeita é que ele matou a menina para se vingar da mãe dela, sua esposa.

O padrasto da vítima, Benedito Anunciação de Santana, de 40 anos, e seu filho, Gustavo Benedito Junior Lara de Santana, de 18 anos, foram presos, assim como dois adolescentes de 16 e 17 anos, que também são investigados pela participação no crime. Segundo a polícia, Gustavo convidou os menores para colaborar na execução do assassinato.

Da esquerda à direita: Gustavo Benedito Junior Lara de Santana, de 18 anos, e Benedito Anunciação de Santana, de 40 anos — Foto: Divulgação

Heloysa morava com a mãe, que estava ausente no momento do crime. A investigação revelou que a vítima foi morta dentro de casa, antes da chegada da mãe. O corpo de Heloysa foi encontrado em um poço, com sinais de múltiplas lesões e asfixia por estrangulamento, utilizando um cabo USB.

TENTATIVA DE SIMULAÇÃO DE ROUBO

Benedito Anunciação de Santana, de 40 anos, foi preso por morte de adolescente — Foto: Reprodução/redes sociais

Após o assassinato, os suspeitos tentaram simular um roubo seguido de sequestro. Quando a mãe de Heloysa chegou em casa, foi rendida junto com uma amiga, sem saber que sua filha já estava morta. A mãe foi agredida pelos suspeitos e levada para um quarto da residência, enquanto a amiga foi poupada devido à presença de um bebê. A polícia foi acionada após um boletim de ocorrência indicando que a adolescente havia sido sequestrada.

INVESTIGAÇÃO E DESCOBERTAS

De acordo com o delegado Guilherme Bertolli, titular da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERFVA), a polícia iniciou a investigação a partir do chamado para um possível sequestro. Com a ajuda das câmeras de segurança do programa Vigia Mais, as forças de segurança conseguiram localizar o veículo utilizado pelos suspeitos. Um dos adolescentes, de 17 anos, foi capturado no local, enquanto o outro, de 16 anos, conseguiu fugir, mas foi apreendido posteriormente.

A partir das informações fornecidas pelos adolescentes, a polícia identificou o envolvimento de Benedito e Gustavo. O corpo de Heloysa foi encontrado por volta das 22h20, após buscas realizadas pela polícia militar. O corpo estava dentro de um poço com aproximadamente 9 metros de profundidade, em uma área de mata.

PRISÃO DO PADRASTO E NOVOS DETALHES

Benedito, que havia saído da residência após o assassinato e levado a mãe da vítima para a UPA, foi preso ao ser localizado no local. Durante a apuração, ele afirmou não ter envolvimento no crime. Já Gustavo e os dois adolescentes confessaram a participação no assassinato e colaboraram com as investigações.

A Polícia Civil tratou o crime como feminicídio, roubo qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores. Embora somente o padrasto tenha morado com a vítima, todos os envolvidos serão indiciados por feminicídio, uma vez que a motivação do crime está relacionada à condição de mulher da vítima.

AÇÃO INTEGRADA DAS FORÇAS DE SEGURANÇA

A operação de captura dos suspeitos contou com a atuação conjunta da Polícia Civil e Militar. Segundo o coronel Fernando Augustinho de Oliveira Galindo, secretário-adjunto de Integração Operacional da Secretaria de Estado de Segurança Pública, a colaboração entre as duas forças foi crucial para a rápida resolução do caso, que resultou na prisão de todos os envolvidos em menos de 24 horas.

ATUALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO

Na manhã desta quinta-feira (24.abr.25), em coletiva de imprensa, a Polícia Civil confirmou que todos os envolvidos no crime serão investigados pelos crimes de feminicídio.

O delegado Cláudio Álvares Sant’Ana, diretor de Atividades Especiais da Polícia Civil, destacou que os suspeitos serão ouvidos na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERFVA). A motivação do crime continua sendo investigada, com diversos fatores sendo analisados pelas autoridades. A íntegra.