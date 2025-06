Advogada é flagrada com colchão recheado de maconha em presídio de Três Lagoas

Uma advogada foi flagrada na manhã de 3ª.feira (24.jun.25), por volta das 10h30, tentando entrar com drogas na Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas. O entorpecente estava escondido dentro de um colchão.

O caso foi descoberto por um policial penal durante a revista de rotina. O servidor desconfiou do forte cheiro vindo do material e decidiu inspecionar o objeto com mais atenção.

Ao abrir o colchão, ele encontrou cerca de 1 quilo e 40 gramas de maconha, distribuídos entre as camadas de espuma. A substância foi recolhida e pesada logo após a apreensão.

De acordo com a própria advogada, ela teria sido contratada para entregar o colchão na unidade prisional. Ela afirmou que recebeu o material de um mototaxista.

A mulher foi conduzida sob escolta até a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado. Todo o procedimento foi acompanhado por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), como determina a legislação.

O preso que receberia o colchão foi identificado pelas autoridades e isolado provisoriamente em uma cela disciplinar. As investigações sobre o caso já estão em andamento.

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) informou que mantém fiscalização rigorosa nas unidades e que atua de forma permanente para evitar a entrada de materiais ilícitos.