Advogado influencer com 2 milhões de seguidores é preso por agredir mulher

O advogado e influenciador digital João Neto, de 47 anos, foi preso em flagrante na noite de 2ª feira (14.abril.25), em Maceió (AL), por agredir a companheira de 25 anos. Com mais de 2,1 milhões de seguidores no Instagram, onde costuma publicar vídeos controversos sobre Direito, João Neto agora é investigado por violência doméstica.

A agressão aconteceu dentro do apartamento onde o casal morava e foi registrada por uma câmera de segurança do prédio. As imagens mostram a mulher sangrando no hall de entrada, com cortes profundos no rosto, enquanto o advogado tenta conter o sangramento com um pano. Em determinado momento, ele parece encurralá-la contra a parede.

De acordo com a Polícia Militar de Alagoas, vizinhos ouviram gritos e pedidos de socorro. A vítima foi levada a um hospital da região, onde recebeu atendimento médico. Ela relatou à polícia que foi empurrada pelo companheiro, bateu o queixo ao cair e sofreu ferimentos graves.

Enquanto estava no hospital, João Neto foi flagrado circulando de moto próximo à unidade de saúde e acabou preso por equipes da Operação Policial Litorânea Integrada (Oplit). A prisão foi registrada na Central de Flagrantes e o caso segue sob investigação.