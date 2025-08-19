Advogados abandonam defesa de Renê, suspeito de matar gari após divulgação de vídeo

A equipe jurídica de Renê da Silva Nogueira Júnior anunciou na 2ªfeira (18.ago.25) que não defenderá mais o suspeito de matar o gari Laudemir Fernandes em Belo Horizonte. A decisão veio após imagens mostrarem Renê com a arma do crime.

Segundo os advogados, a desistência se deu por “foro íntimo” e o investigado deverá apresentar nova defesa enquanto o inquérito segue em andamento. Renê está preso desde 11 de agosto.

Câmeras de segurança registraram o suspeito colocando a arma em uma mochila momentos após o homicídio, no estacionamento do prédio onde mora em Nova Lima. O vídeo reforça a investigação da Polícia Civil.

Testemunhas relataram que o crime começou após uma discussão de trânsito. Renê teria ameaçado a motorista de um caminhão de coleta antes de disparar contra o gari, que não resistiu aos ferimentos.

A arma usada no homicídio pertence à delegada Ana Paula Balbino Nogueira, esposa do suspeito, segundo perícia de microbalística. Ela foi ouvida pela Corregedoria e segue em atividade, sem indícios de envolvimento direto.

Renê, de 47 anos, ex-executivo de empresa de alimentos, possui registros por lesão corporal e ameaça em São Paulo e Rio de Janeiro, embora negue antecedentes criminais relevantes.