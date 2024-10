Agredido a pauladas durante bebedeira é transferido às pressas para CG

Um homem de 35 anos foi agredido por outro, de 33 anos, com golpes de bastão de madeira, na noite desta segunda-feira (14.out.24), na entrada da antiga estação ferroviária do bairro São Bento, em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande. A vítima sofreu lesões graves no rosto e maxilar e precisou ser transferida para Campo Grande para receber atendimento especializado.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, os dois homens passaram o dia ingerindo bebidas alcoólicas e, no início da noite, uma discussão evoluiu para agressão física. O autor desferiu diversos golpes com um bastão de madeira na cabeça e no rosto da vítima.

Quando a equipe da Polícia Militar chegou ao local, encontrou a vítima com sangramento intenso, enquanto o autor ainda o perseguia e proferia ameaças. A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e identificou um corte profundo na região da face e boca da vítima, que foi socorrida e encaminhada ao hospital municipal.

O autor foi preso em flagrante e admitiu a autoria das agressões, embora tenha afirmado não saber onde estava o bastão utilizado no ataque. Diante de seu comportamento exaltado, foi necessário o uso de algemas durante a detenção. Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, onde permanece à disposição da Justiça.