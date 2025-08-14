Alvo da PF por desvio milionário do SUS, secretário de Saúde é exonerado

O secretário municipal de Saúde de Selvíria, Edgar Barbosa dos Santos, foi exonerado do cargo após ser alvo da Operação Rastro Cirúrgico, deflagrada pela Polícia Federal na última 3ª feira (12.ago25).

A demissão foi publicada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) no dia seguinte. Para ocupar o posto, o prefeito Jaime Ferreira nomeou a então secretária adjunta de Serviços de Saúde, Dalila Flavia Barbosa Rodrigues.

A operação, realizada em parceria com o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, investiga crimes de peculato, desvio de recursos públicos e fraude em licitações que envolvem verbas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo a PF, as apurações começaram após denúncias de irregularidades no Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Selvíria. Foram identificados indícios de inexecução contratual, superfaturamento, sobrepreço e até a contratação de uma clínica inexistente.

No total, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, seis deles em Selvíria, além de medidas de bloqueio de bens e valores que somam até R$ 5 milhões por pessoa física e jurídica investigada.

A ação também resultou no afastamento de funções públicas e na proibição de contratação com o poder público. Durante as diligências, foram apreendidos veículos, motocicletas de alto valor, armas e pedras preciosas.

O nome da operação faz referência à ausência de registros e vestígios que deveriam comprovar a realização de procedimentos cirúrgicos, como prontuários e uso de salas hospitalares específicas, mas que não foram encontrados, reforçando as suspeitas de inexecução contratual reiterada.