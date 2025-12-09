MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
09 de dezembro de 2025
Campo Grande 22ºC

CAMPO GRANDE (MS)

Anônimo 'cagueta' e 5 homens são presos descarregando 'caminhão de maconha'

Flagrante ocorreu em uma garagem no Bairro Danúbio Azul

Imagens capturadas pela jornalista do Campo Grande News, Bruna Marques, Imagens capturadas pela jornalista do Campo Grande News, Bruna Marques,
A- A+

 

Cinco pessoas foram presas na tarde desta 2ª feira (8.dez.25) no Bairro Danúbio Azul, em Campo Grande (MS). A ação resultou na apreensão de um caminhão carregado com maconha.

O veículo estava estacionado em uma garagem na Rua Camila, que, segundo a polícia, funcionava como ponto de apoio ao tráfico de drogas.

A carga foi encaminhada à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).

A prisão ocorreu após denúncia anônima de que um caminhão chegaria ao local para descarregar entorpecentes. Quando a equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar chegou, o carregamento estava sendo retirado do veículo.

A maconha estava escondida entre cascos de garrafas. A quantidade ainda não foi divulgada oficialmente. Moradores relataram que a garagem tinha movimentação constante, mas que nunca haviam visto o caminhão específico.

No momento da chegada da polícia, dois homens armados tentaram fugir pelo quintal de uma residência vizinha.

Os suspeitos invadiram a casa ao lado, onde havia crianças, gerando pânico na moradora, que foi empurrada. Em seguida, eles fugiram por um terreno que dá acesso à rua dos fundos.

Três homens foram presos ainda na garagem. Um deles deve prestar depoimento como usuário de drogas, enquanto os outros dois foram levados à delegacia por ligação com o tráfico.

Segundo moradores, os responsáveis pelo imóvel estiveram na garagem pela manhã, mas saíram antes da chegada da polícia. Todo o material foi levado à Denar, que investiga origem e destino da droga.

 

Reportar Erro
MS Noticias no Google News