Anônimo 'cagueta' e 5 homens são presos descarregando 'caminhão de maconha'

Cinco pessoas foram presas na tarde desta 2ª feira (8.dez.25) no Bairro Danúbio Azul, em Campo Grande (MS). A ação resultou na apreensão de um caminhão carregado com maconha.

O veículo estava estacionado em uma garagem na Rua Camila, que, segundo a polícia, funcionava como ponto de apoio ao tráfico de drogas.

A carga foi encaminhada à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).

A prisão ocorreu após denúncia anônima de que um caminhão chegaria ao local para descarregar entorpecentes. Quando a equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar chegou, o carregamento estava sendo retirado do veículo.

A maconha estava escondida entre cascos de garrafas. A quantidade ainda não foi divulgada oficialmente. Moradores relataram que a garagem tinha movimentação constante, mas que nunca haviam visto o caminhão específico.

No momento da chegada da polícia, dois homens armados tentaram fugir pelo quintal de uma residência vizinha.

Os suspeitos invadiram a casa ao lado, onde havia crianças, gerando pânico na moradora, que foi empurrada. Em seguida, eles fugiram por um terreno que dá acesso à rua dos fundos.

Três homens foram presos ainda na garagem. Um deles deve prestar depoimento como usuário de drogas, enquanto os outros dois foram levados à delegacia por ligação com o tráfico.

Segundo moradores, os responsáveis pelo imóvel estiveram na garagem pela manhã, mas saíram antes da chegada da polícia. Todo o material foi levado à Denar, que investiga origem e destino da droga.