Aos 23 anos, Eduardo morre em colisão entre moto e micro-ônibus

Um acidente entre uma motocicleta e um micro-ônibus resultou na morte de Eduardo Vilhalva, de 23 anos, em Ponta Porã, cidade a 346 quilômetros de Campo Grande.

O caso ocorreu na noite de 2ª.feira (23.jun), mas só foi divulgado oficialmente na3ª.feira (24.jun).

De acordo com as informações apuradas, Eduardo conduzia a motocicleta pela Rua Lucélia quando, ao cruzar a Avenida Belmiro de Albuquerque, colidiu na lateral do micro-ônibus.

O impacto foi violento, e as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

Eduardo chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. O passageiro que estava com ele na moto foi socorrido com escoriações leves e apresentava sinais de embriaguez.

O próprio passageiro admitiu ter ingerido bebida alcoólica e carregava uma garrafa de vodka na cintura no momento do acidente. Não há confirmação oficial sobre o estado de Eduardo quanto ao consumo de álcool.

O motorista do micro-ônibus permaneceu no local e foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da colisão.