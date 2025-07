Após trair marido, mulher o acusa falsamente e acaba indiciada em MS

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Bataguassu concluiu nesta 3ª feira (29.jul.25) uma investigação que resultou no indiciamento de uma mulher de 36 anos por denunciação caluniosa. Ela havia acusado o ex-companheiro, de 42 anos, de ameaças de morte no contexto de violência doméstica.

Segundo o relato da investigada, as ameaças teriam ocorrido por mais de quatro anos e se agravado após o fim do relacionamento. Ela chegou a afirmar que o homem teria encostado uma faca em seu pescoço.

No entanto, o acusado negou as acusações e uma testemunha ouvida durante o inquérito confirmou sua versão, declarando que não houve ameaças e, ao contrário, o homem seria vítima de agressões físicas por parte da companheira.

As investigações também apontaram que o término do relacionamento foi motivado por um envolvimento amoroso da mulher, que mantinha encontros na residência do casal durante o dia, na ausência do então marido e da filha.

Com base nas evidências reunidas, a Polícia Civil indiciou a mulher por denunciação caluniosa, crime previsto no artigo 339 do Código Penal.