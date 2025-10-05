Apresentadora pula do prédio e morre ao tentar escapar de assalto

A jornalista nigeriana Somtochukwu Christelle Maduagwu, de 29 anos, morreu na 2ª feira (29.set.25) em Abuja, capital do país.

Conhecida como Sommie, ela pulou do terceiro andar de seu prédio para escapar de uma invasão de criminosos armados em seu apartamento.

O caso ocorreu no bairro de Katampe e motivou a abertura de um inquérito policial para apurar as circunstâncias da morte.

Segundo as autoridades, Sommie tentou escapar pela janela ao perceber a ação dos assaltantes em sua residência.

Ela foi socorrida e levada ao Hospital Geral de Maitama, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado pela equipe médica.

Durante o assalto, um segurança do condomínio tentou intervir, foi baleado e ficou ferido. Seu estado de saúde não foi divulgado.

O comissário de polícia Ajao Adewale afirmou que uma investigação rigorosa será conduzida para capturar os responsáveis pela tragédia.

“Com medo, ela pulou do terceiro andar, o último andar. É tão triste, tão lamentável”, declarou o comissário durante uma coletiva de imprensa.

A emissora ARISE News, onde Sommie trabalhava como âncora, repórter e produtora, lamentou a perda em um comunicado oficial.

“É com pesar que a gerência e a equipe da ARISE News anunciam o falecimento de nossa querida colega, âncora, repórter e produtora."

A nota destacou o profissionalismo da jornalista: "Ela não era apenas um membro querido da família ARISE News, mas também uma voz vibrante que engajava e se conectava com nossos telespectadores."

A emissora também mencionou sua formação: "Além da TV, era advogada, uma profissional consolidada e uma amiga para muitos”.

O canal concluiu a homenagem pedindo justiça: “Sua voz agora se cala, mas seu espírito, paixão e legado permanecerão como parte de nossa memória coletiva. Permanecemos em choque e pedimos uma investigação rápida, a prisão e o julgamento dos culpados”.

A polícia investiga se algum pertence foi levado do apartamento e analisa imagens de segurança para identificar os autores do crime.