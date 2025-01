Armada com faca, mulher invade casa e mata Keila após desavenças

Uma mulher identificada como Keila Gonçalves Mendes, de 26 anos, foi morta a facadas na noite de 4ª feira (15.jan.25) em Paranaíba, cidade localizada a 408 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu dentro da residência da vítima e foi registrado como homicídio simples. Uma mulher de 46 anos foi presa como principal suspeita.

De acordo com informações da Polícia Militar, suposta autora teria invadido a casa armada com uma faca e atacado Keila enquanto ela estava em um dos cômodos. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a suspeita ainda com a faca na mão. Ao ser abordada, ela tentou resistir à prisão.

Keila foi encontrada caída no chão, com várias lesões nos braços e pernas. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada à Santa Casa da região, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Na delegacia, a autora confessou que o ataque foi motivado por desentendimentos prévios com a vítima e admitiu que sua intenção era matá-la. Segundo os policiais, a suspeita demonstrou frieza e ausência de arrependimento ao relatar os detalhes do crime. O caso é investigado.