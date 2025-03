Assassinos de aluguel saíram do Paraná para executar Bruno na fronteira

Os assassinos de Bruno Pacheco Ferreira, de 41 anos, viajaram de Maringá (PR) até Ponta Porã (MS) para executá-lo na manhã da segunda-feira (24.mar.25).

Bruno havia acabado de sair de um comércio de materiais industriais e entrava em um veículo branco estacionado entre as ruas Marechal Floriano e Aracaju. Bruno estava acompanhado da esposa e uma criança quando foi executado.

O momento da execução foi filmado. Veja:

De acordo com o delegado Lucas Calixto, os dois assassinos foram presos em flagrante na noite do crime, em uma rodovia a caminho de Dourados (MS), onde pegariam um ônibus até Maringá.

No interrogatório, os suspeitos negaram a autoria do crime. No entanto, testemunhas e imagens de câmeras de segurança mostram os dois em posse do veículo, no local do crime e também onde o carro foi incendiado.

A polícia apreendeu aparelhos celulares que passarão por perícia e solicitará a conversão da prisão em flagrante para preventiva ao Poder Judiciário. As investigações continuam.