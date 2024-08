Avião despencou mais de 4 mil metros em 1 minuto e gelo nas asas pode ter contribuído

Um avião da companhia VoePass caiu nesta 6ª feira (9.ago.24) em Vinhedo, no interior de São Paulo, resultando na morte de todas as 62 pessoas a bordo, incluindo 58 passageiros e quatro tripulantes. A aeronave, que havia partido de Cascavel (PR) com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, sofreu uma queda abrupta de altitude, despencando quase 4 mil metros em apenas um minuto.

De acordo com dados da plataforma Flightradar, que monitora voos ao redor do mundo, o avião atingiu 5 mil metros de altitude às 12h23 e manteve essa altura até 13h21. No minuto seguinte, às 13h22, a aeronave já havia caído para 1.250 metros, o que sugere uma perda de controle em pleno voo.

Conforme o jornal Metrópoles, uma das principais hipóteses para o acidente é a falha no sistema de anti-congelamento da aeronave, que pode ter levado ao acúmulo de gelo nas asas, alterando o perfil aerodinâmico e provocando uma perda de sustentação. Esse acúmulo de gelo teria feito o avião entrar em uma queda descontrolada, conhecida como "parafuso chato", até colidir com o solo.

Segundo especialistas, o piloto teria solicitado à torre de comando permissão para reduzir a altitude devido aos elevados níveis de gelo, mas o pedido foi negado. Ainda conforme o Metrópoles, há especulações de que, se a aeronave estivesse em uma altitude maior, o gelo poderia ter derretido, permitindo que o avião recuperasse as condições normais de voo.

O acidente, que foi registrado em vídeo por diversas testemunhas, mostra a aeronave caindo verticalmente até atingir o quintal de uma casa em um condomínio no bairro Capela, em Vinhedo. A queda não resultou em vítimas em solo.

As causas do acidente estão sendo investigadas, e os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Campinas e possivelmente de outras cidades vizinhas, para a realização dos procedimentos necessários.