Bebê de 10 meses chega morta à UPA e pais são presos por negligência

A Polícia Civil prendeu nesta 2ª feira (14.abril.25) os pais de uma bebê de 10 meses que chegou sem vida à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, em Campo Grande. O casal vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas fica caracterizada a negligência. A Justiça determinou a prisão preventiva dos dois e o acolhimento dos outros filhos do casal, de 3 e 6 anos, em um abrigo.

De acordo com a investigação, a mãe da criança havia buscado atendimento médico na última sexta-feira (11), após a bebê apresentar sintomas respiratórios. No entanto, ela teria desistido da consulta por conta da demora no atendimento. O quadro da criança se agravou durante o fim de semana, levando à morte.

Segundo vizinhos, a família vivia em situação de extrema vulnerabilidade no bairro Tijuca, onde morava havia três meses. Relatos apontam que os pais são usuários de drogas, e que as crianças eram frequentemente vistas em estado de abandono, brincando sozinhas na rua e usando as mesmas roupas por dias.

Além da suspeita de negligência, a bebê apresentava lesões que agora são alvo de apuração. A perícia, no entanto, ainda não confirmou se essas lesões têm relação com a causa da morte. O caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA). O Conselho Tutelar também acompanha a situação.