Karina não resiste e se torna 3ª morte de ataque a tiros do ex em MS

Após três dias internada em estado gravíssimo, Karina Korin, de 29 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta 3ª feira (4.fev.25). Ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio cometida pelo ex-namorado, Renan Dantas Valenzuela, de 31 anos, na manhã de sábado (1º), em uma loja de celulares na Avenida XV de Novembro, em Caarapó. O crime agora é investigado como feminicídio consumado e homicídio, já que Aline Rodrigues, de 32 anos, amiga de Karina, também foi assassinada no ataque.

Segundo nota divulgada pela Polícia Civil, Karina já havia solicitado medidas protetivas de urgência contra Renan na noite anterior ao crime, mas não houve tempo para que ele fosse intimado. A vítima vinha sendo constantemente ameaçada e intimidada pelo ex-companheiro após o término do relacionamento, que durou dois anos.

Ainda de acordo com as apurações, Renan chegou a matar o gato de estimação de Karina, em mais um episódio de violência psicológica e intimidação contra ela. A agressividade do ex-namorado preocupava amigos e familiares da vítima.

ATAQUE

Na manhã do crime, Renan invadiu a loja onde Karina trabalhava, portando uma arma que pertenceria a seu pai, que é policial militar. Ele atirou primeiro em Karina e depois em Aline Rodrigues, que estava no local no momento do ataque. Em seguida, o agressor espalhou combustível na loja e ateou fogo, causando destruição no estabelecimento. Depois, ele foi até um banheiro nos fundos do comércio e cometeu suicídio com um tiro na cabeça.

Karina e Aline foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital São Mateus, em Caarapó, sendo posteriormente transferidas para o Hospital da Vida, em Dourados, devido à gravidade dos ferimentos. Aline não resistiu e faleceu no mesmo dia.

Karina passou três dias lutando pela vida, mas seu estado era considerado extremamente crítico. O óbito foi confirmado na manhã desta terça. A Polícia Civil segue com as investigações para entender todos os detalhes do caso e esclarecer como Renan teve acesso à arma.