Brasileiro ex-candidato é morto a tiros em estacionamento de shopping na fronteira

Um brasileiro identificado como Jonathan Medeiro da Fonseca, de 31 anos, foi executado a tiros na tarde desta 2ª feira (20.out.25), no estacionamento de um shopping em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha de Ponta Porã.

O crime ocorreu por volta do meio-dia e foi presenciado por clientes do centro comercial, um dos mais movimentados da fronteira.

Natural de Santa Catarina, Jonathan morava em Coronel Sapucaia, município sul-mato-grossense na divisa com o Paraguai, e chegou a se candidatar a vereador na eleição de 2020. Apesar de não possuir antecedentes criminais, a polícia paraguaia investiga se o homicídio tem relação com disputas ligadas ao tráfico de drogas, frequentes na região.

Segundo informações da Polícia Nacional do Paraguai, Jonathan e outro homem haviam acabado de estacionar uma caminhonete Ford Raptor vermelha quando foram surpreendidos por atiradores que chegaram em um veículo branco.

Os disparos foram efetuados à queima-roupa. Jonathan morreu no local, enquanto o motorista, ainda não identificado, conseguiu fugir mesmo ferido e buscou atendimento médico no Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. Seu estado de saúde não foi informado.

O local do crime foi isolado pelas autoridades paraguaias com apoio da Polícia Civil brasileira. Imagens de câmeras de segurança do shopping estão sendo analisadas para tentar identificar os autores.