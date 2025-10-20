MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
20 de outubro de 2025
Campo Grande 26ºC

EXECUÇÃO

Brasileiro ex-candidato é morto a tiros em estacionamento de shopping na fronteira

Jonathan foi morto à queima-roupa em Pedro Juan Caballero

Reprodução
A- A+

Um brasileiro identificado como Jonathan Medeiro da Fonseca, de 31 anos, foi executado a tiros na tarde desta 2ª feira (20.out.25), no estacionamento de um shopping em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha de Ponta Porã.

O crime ocorreu por volta do meio-dia e foi presenciado por clientes do centro comercial, um dos mais movimentados da fronteira.

Natural de Santa Catarina, Jonathan morava em Coronel Sapucaia, município sul-mato-grossense na divisa com o Paraguai, e chegou a se candidatar a vereador na eleição de 2020. Apesar de não possuir antecedentes criminais, a polícia paraguaia investiga se o homicídio tem relação com disputas ligadas ao tráfico de drogas, frequentes na região.

Segundo informações da Polícia Nacional do Paraguai, Jonathan e outro homem haviam acabado de estacionar uma caminhonete Ford Raptor vermelha quando foram surpreendidos por atiradores que chegaram em um veículo branco.

Os disparos foram efetuados à queima-roupa. Jonathan morreu no local, enquanto o motorista, ainda não identificado, conseguiu fugir mesmo ferido e buscou atendimento médico no Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. Seu estado de saúde não foi informado.

O local do crime foi isolado pelas autoridades paraguaias com apoio da Polícia Civil brasileira. Imagens de câmeras de segurança do shopping estão sendo analisadas para tentar identificar os autores.

 

Leia também

• Polícia prende irmão de suspeito envolvido na execução de ex-delegado

• Justiça mantém prisão de suspeito envolvido em execução no aeroporto

• Por má execução e ausência de estudo, contrato com empreiteira vira alvo de inquérito em MS

Reportar Erro
MS Noticias no Google News