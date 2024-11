Caminhonete bate em poste, mata casal e deixa criança em estado grave

Acidente na noite deste domingo (17.nov.24) resultou na morte de um casal e deixou uma criança de oito anos em estado grave, em Campo Grande. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na Avenida Wilson Paes de Barros, próximo ao Aeroporto, quando uma caminhonete Chevrolet Blazer colidiu frontalmente com um poste.

Conforme o jornal Midiamax, o motorista e a passageira, pais da criança, morreram no local devido ao forte impacto que destruiu a frente do veículo. A filha do casal, que estava em uma cadeirinha no banco traseiro, foi resgatada em estado grave e levada para atendimento médico.

Segundo relatos preliminares, o casal estaria discutindo momentos antes da colisão. A perícia e a polícia investigam a causa do acidente. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.