Candidato vira alvo de operação após usar lança-chamas durante campanha no Ceará

A Polícia Federal de Fortaleza (CE) deflagrou na manhã desta 3ª feira (3.set.24) a Operação Protocolo III, com o objetivo de investigar possíveis crimes eleitorais e violações do Estatuto do Desarmamento, supostamente praticados pelo prefeito e candidato à reeleição Herberlh Mota (Republicanos).

A operação busca esclarecer o uso indevido de equipamento incendiário, tipo lança chamas, em via pública durante a campanha eleitoral, ação que representou risco de incêndio e perigo à integridade física de pessoas e bens.

As investigações começaram após uma denúncia que apontava para o uso irresponsável de artefatos incendiários em um contexto eleitoral. Segundo apuração da Polícia Federal, o uso desses equipamentos pareceu simbolizar poder e foi visto como uma ameaça à estabilidade pública, algo que deve ser rigorosamente mantido durante o período de propaganda política.

Durante a operação, a Polícia Federal busca reunir provas para a conclusão do inquérito e apreender os artefatos utilizados de forma ilegal pelo candidato. O nome da operação, Protocolo III, faz referência à Convenção da ONU elaborada em Genebra em 1980, que proíbe ou limita o uso de certas armas convencionais, especialmente aquelas que podem causar danos excessivos ou indiscriminados à população.

As investigações continuam, e mais informações serão divulgadas à medida que o inquérito avança.