Carrega pega fogo na BR-163 e chamas se alastram para vegetação em MS

Na manhã deste sábado (10), uma carreta foi parcialmente destruída após pegar fogo na BR-163, entre Nova Alvorada do Sul e Campo Grande. De acordo com o site Nova Notícias, o incidente, que ocorreu nas proximidades da região conhecida como Água Rica.

Segundo relatos, o veículo seguia no sentido Nova Alvorada do Sul quando as chamas começaram e consumiram parte do veículo, se alastrando para a vegetação. Um caminhão do Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para combater o incêndio.

Apesar do ocorrido, o trânsito na rodovia não foi interrompido. Equipes da empresa responsável pela manutenção da BR-163 também estiveram presentes para auxiliar na sinalização e garantir a segurança dos motoristas que passavam pela área.